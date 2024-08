Indiens Wirtschaft verliert etwas Schwung

Die Wirtschaft in Indien hat im Frühjahr etwas an Fahrt eingebüßt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni um 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie am Freitag aus Regierungsdaten hervorging. Dies ist etwas weniger als das von Fachleuten erwartete Wachstum von 6,9 Prozent. Zum Jahresauftakt hatte es ein BIP-Plus von 7,8 Prozent gegeben. Die Konjunktur in Indien legt damit aber immer noch stärker zu als die in China, Asiens größter Volkswirtschaft. Dort hatten die Behörden für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 4,7 Prozent gemeldet.

Indiens Wachstum war das geringste seit Anfang 2023. Ökonomen rechnen allerdings damit, dass es mit der Wirtschaft weiter stabil aufwärts geht. So dürften staatliche Ausgaben künftig wieder für mehr Schwung sorgen. Der Staatskonsum war im Frühjahr leicht um 0,2 Prozent gesunken.