Aroundtown - S-K-S-Umkehr vor Abschluss?

Hinter der Aroundtown-Aktie liegt eine wirkliche „Kraut-und-Rüben-Phase“. Von Kursen von fast 9 EUR Anfang 2020 fiel das Papier zwischenzeitlich auf „pennystock-Niveau“ zurück. Doch seit fast zwei Jahren arbeitet der Immobilientitel mittlerweile an einer Bodenbildung. In diesem Zusammenhang steuert die Aroundtown-Aktie auf eine wichtige Entscheidungsfindung zu. Einen ersten positiven Fingerzeig liefert die Rückeroberung der wieder steigenden 12-Monats-Linie (akt. bei 2,06 EUR). Auch die fallende Nackenlinie der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre wird derzeit zur Disposition gestellt. Was aus charttechnischer Sicht jetzt noch fehlt, ist ein Spurt über den Abwärtstrend seit August 2021 (akt. bei 2,35 EUR). Gelingt der Befreiungsschlag, dann ergibt sich aus dem diskutierten Umkehrmuster ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 2 EUR. Letzteres würde ausreichen, um perspektivisch Kurs auf die verschiedenen Tiefpunkte bei rund 4 EUR zu nehmen. Auf den finalen Ausbruch lassen verschiedene Indikatoren hoffen. So signalisieren bspw. die Trendfolger MACD und RSL „grünes Licht“. Auf der Unterseite gilt es dagegen, einen nachhaltigen Rutsch unter die o. g. Glättung zu verhindern, denn das würde die aktuelle Ausbruchschance negieren.

Aroundtown (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Aroundtown

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

