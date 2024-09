EQS-News: Vossloh mit EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet und für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): ESG/Rating

Vossloh mit EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet und für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert



02.09.2024 / 09:05 CET/CEST

Vossloh mit EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet und für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Erstmals Gold-Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung erreicht

Vossloh gehört zu den besten 4 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen

Vossloh erneut mit einer Finalteilnahme für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) geehrt

Werdohl, 02. September 2024. Vossloh wurde in diesem Jahr von EcoVadis mit der begehrten Goldmedaille für seine herausragenden Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Vossloh hat seit 2017 die jährlichen Bewertungen von EcoVadis durchlaufen und seine Ergebnisse kontinuierlich verbessert. Mit einer Gesamtbewertung von 75 Punkten konnte das Unternehmen seine Vorjahresleistung (69 Punkte, Silbermedaille) erneut spürbar übertreffen und gehört nun zu den besten 4 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit.

EcoVadis zählt zu den weltweit renommiertesten Anbietern von Nachhaltigkeitsbewertungen. Über 130.000 Unternehmen aus mehr als 180 Ländern greifen auf EcoVadis zurück, um ihre Leistungen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung zu bewerten. Die Auszeichnung mit der Goldmedaille unterstreicht das hohe Engagement von Vossloh und stärkt gleichzeitig das Vertrauen von Kunden, Geschäftspartnern und Investoren in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

Daneben wurde Vossloh erneut mit einer Finalteilnahme in der Kategorie Mobilität und Logistik für den renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) geehrt. Der DNP ist einer der bedeutendsten Nachhaltigkeitspreise in Europa und würdigt Unternehmen, die sich besonders durch ökologisches und soziales Engagement auszeichnen. Die Sieger des DNP werden Ende Oktober bekannt gegeben, und die feierliche Preisverleihung findet am 28. November in Düsseldorf statt. Diese Anerkennung hebt einmal mehr Vosslohs Beitrag für eine klimaschonende Mobilität hervor und unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit.

„Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal eine Goldmedaille von EcoVadis für unsere Bemühungen und Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit erhalten haben. Die Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere zahlreichen Nachhaltigkeitsinitiativen Früchte tragen. Die erneute Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und unsere beeindruckenden Ergebnisse in weiteren Ratings und Bewertungen unterstreichen unsere Position als Branchenführer für grüne Mobilität. Wir werden unser Portfolio an nachhaltigen und sozial verantwortlichen Produkten und Dienstleistungen weiter ausbauen und weiterhin daran arbeiten, neue Maßstäbe für unsere Kunden zu setzen,“ so Jan Furnivall, Chief Operating Officer und verantwortliches Vorstandsmitglied für den Bereich Nachhaltigkeit.

Neben der EcoVadis-Goldmedaille weist Vossloh auch in anderen wichtigen Nachhaltigkeitsratings hervorragende Ergebnisse auf. Das Unternehmen wird vom Institutional Shareholder Service (ISS) ESG mit einem Prime-Status und von MSCI ESG mit einem AA-Rating ausgezeichnet, womit es auch bei diesen renommierten Ratingagenturen zu den Top-Unternehmen gehört. Außerdem gehört Vossloh hinsichtlich der EU-Taxonomie zu den besten Unternehmen Deutschlands. Mit 100 % taxonomiefähigen und 63 % taxonomiekonformen Umsatzerlösen stellt das Unternehmen seine Ausrichtung auf ökologisch nachhaltige Geschäftsaktivitäten unter Beweis.

Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.

