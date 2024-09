FDP-Chef Lindner stellt Ampel-Koalition nicht infrage

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - FDP-Chef Christian Lindner stellt die Ampel-Koalition in Berlin nach den Wahlschlappen seiner Partei in Sachsen und Thüringen nicht infrage.

Notwendig sei jetzt, dass SPD, Grüne und FDP verabredete Beschlüsse "rasch gemeinsam umsetzen", sagte Lindner am Montag in Berlin. Das gelte für Steuersenkungen genauso wie für eine Reform des Bürgergelds, sagte der Bundesfinanzminister weiter. Die FDP stehe zu den von ihr gegebenen Worten und zum Koalitionsvertrag.

"Die deutsche Wirtschaft muss zurück auf den Erfolgspfad", betonte Lindner. Und dafür werde die FDP gebraucht. Seine Partei habe bei den Landtagswahlen am Sonntag mit "besonders schwierigen Rahmenbedingungen" zu kämpfen gehabt. Klar sei aber, die Liberalen seien bei den Wählerinnen und Wählern durchgefallen. Bei der Wahl in Thüringen verfehlte die FDP den Wiedereinzug in den Erfurter Landtag mit nur noch 1,1 Prozent deutlich. In Sachsen bleiben die Liberalen mit 0,9 Prozent in der außerparlamentarischen Opposition. Auch SPD und Grüne mussten in beiden Wahlen deutliche Verluste hinnehmen.

Das Debakel für die Ampel-Parteien bei den Landtagswahlen sieht Lindner vor allem mit dem Thema Migration begründet. Bürgerinnen und Bürger hätten "die Schnauze voll", dass der Staat womöglich die Kontrolle bei dem Thema verloren haben könnte, betonte der FDP-Chef. Es müsse jetzt gehandelt werden. Dabei seien Denkverbote fehl am Platz. Die FDP sei offen, auch über Änderungen der europäischen Gesetze oder auch des Grundgesetzes zu sprechen. Es seien jetzt alle demokratischen Kräfte gefordert.

In Thüringen ist die AfD erstmals in einem Bundesland die stärkste Kraft. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreichte sowohl in Sachsen als auch in Thüringen aus dem Stand zweistellige Ergebnisse.

