Bitcoin Kurs fällt auf Monatstief – Techausverkauf trifft auf Kryptowerte

Schwache US-Konjunkturdaten haben Kryptowerte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Mit zwischenzeitlich rund 55.500 Dollar kostet eine Bitcoin-Einheit am Mittwochmorgen so wenig wie seit fast einem Monat nicht mehr. Angesichts wieder an Fahrt aufnehmender Konjunktursorgen fassen Anleger zinslose und riskante Anlageklassen mit spitzen Fingern an.

Insbesondere dürften Kryptowerte weiterhin unter der Sippenhaft von Techtiteln leiden. Dabei sorgt insbesondere der Kursrückgang der NVIDIA-Aktie für Aufsehen im Techsektor. Am Dienstag gaben die Papiere um rund 10 Prozent respektive um 279 Milliarden Dollar nach, was dem größten Tagesverlust eines US-Unternehmens gleichkommt.