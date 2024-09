OTS: Ericsson GmbH / Ericsson, Nokia, Vodafone: Dringendes Handeln geboten, ...

Ericsson, Nokia, Vodafone: Dringendes Handeln geboten, um europäische Wettbewerbsfähigkeit zu sichern (FOTO) Düsseldorf (ots) - - Die führenden Telekommunikationsunternehmen Europas - Ericsson, Nokia und Vodafone - haben sich zusammengeschlossen, um vor den Folgen für die digitale Wettbewerbsfähigkeit Europas zu warnen, wenn den jüngsten politischen und politischen Diskussionen nicht rechtzeitig konkrete Maßnahmen folgen. - Die Unternehmen weisen darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf besteht, da Europa bei der Einführung von 5G-Mittelbandnetzen und bei den Entwicklungsmöglichkeiten in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI) und Quantentechnologie bereits hinter anderen Regionen der Welt zurückliegt. In einem gemeinsamen Leitartikel der beiden europäischen Mobilfunknetzausrüstern und des paneuropäischen Netzbetreibers Vodafone heben die Unternehmen Investitionen, eine die Branche unterstützende Regulierung und Konsolidierung als Handlungsfelder hervor. Der von den Leitern der jeweiligen Regierungs- und Politikabteilungen der Unternehmen (Andrew Lloyd, Ericsson; Marc Vancoppenolle, Nokia; Ben Wreschner, Vodafone) unterzeichnete Leitartikel erschien in der Politikpublikation Politico Europe. Die Unterzeichner erklären, ihre Forderungen stünden im Einklang mit den ehrgeizigen Zielen des EU-Rechtsakts für digitale Netze, wie sie im Vorschlag der Europäischen Kommission vom Februar 2024 über die künftige digitale Infrastruktur umrissen wurden. Die Unterzeichner begrüßen die jüngste Anerkennung der Notwendigkeit eines neuen Konzepts für die digitale Infrastruktur - unter anderem durch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta - und weisen darauf hin, dass der Zeitplan für Maßnahmen entscheidend ist, wenn Europa in der digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig sein und davon profitieren will. Die neue Legislaturperiode der Europäischen Union biete die ideale Gelegenheit für einen Katalysator, so die Unterzeichner. Die Unternehmen weisen darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf besteht, da Europa bei der Einführung von 5G-Mittelbandnetzen (nach Einschätzung der EU-Kommission decken diese 5G-Netze nur die Hälfte des EU-Gebiets ab) und bei den Entwicklungsmöglichkeiten in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI) und Quantentechnologie bereits hinter anderen Regionen der Welt zurückliegt. "Europa muss nun sehen, dass diese Erklärungen in klare Pläne und konkrete Maßnahmen münden, die Innovationen fördern, Investitionen anziehen und einen echten digitalen Binnenmarkt schaffen", so die beiden. HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE Der gemeinsame Leitartikel hebt einige der Probleme hervor, die die digitale Transformation im europäischen Telekommunikationssektor behindern. "Die Netzbetreiber waren Gegenstand von Frequenzauktionen, die mitunter Kosten in dreistelliger Millionenhöhe verursachten, was durch die kurze Laufzeit der Lizenzen oft noch verschlimmert wurde. Wenn die Betreiber versucht haben, durch Konsolidierung Größenvorteile zu erzielen, um größere Investitionen in die Infrastruktur zu ermöglichen, wurden sie manchmal mit wettbewerbsverzerrenden Abhilfemaßnahmen konfrontiert." Darüber hinaus sagen die Unternehmen, dass die Modernisierung der Regulierung - mit weniger, flexibleren und einfacheren Regeln - der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen digitalen Innovation ist. Sie sagen, dass solche Konsolidierungs- und Regulierungsherausforderungen - neben hohen Kosten, Inflation, Zinserhöhungen und dem Druck, niedrige Preise beizubehalten - einen "perfekten Sturm" geschaffen haben, der die langfristige Lebensfähigkeit des Telekommunikationssektors bedroht und Europas digitale Ambitionen "gefährdet". ANFÄNGE DES WANDELS Die Unterzeichner sagen jedoch, dass die jüngste deutsche Konsultation zur Frequenzlizenzierung ein gutes Beispiel für eine positive Dynamik sei. "Die deutsche Regulierungsbehörde für Telekommunikation berät über Vorschläge zur Verlängerung der Frequenzlizenzen um weitere fünf Jahre. Im Gegenzug müssen sich die Betreiber verpflichten, bestimmte Versorgungsverpflichtungen zu erfüllen, wie zum Beispiel 99 Prozent der ländlichen Haushalte bis 2030 mit schnellen Anschlüssen zu versorgen", heißt es. "Diese Vorschläge werden den deutschen Bürgern weitaus mehr Vorteile bringen als die Alternative - eine Auktion, die den Telekommunikationsbetreibern erhebliches Kapital entzieht, das andernfalls für die Verbesserung der Infrastruktur hätte ausgegeben werden können." Auch Spanien, Frankreich und Portugal haben in den letzten Jahren ähnliche Entscheidungen getroffen. "Letztlich geht es hier um die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und darum, was es bedeutet, Europäer zu sein", heißt es. "Glücklicherweise beginnen sich die 'Triebe des Wandels' abzuzeichnen. Die politischen Entscheidungsträger müssen ihnen jetzt erlauben, zu gedeihen. Der gemeinsame Leitartikel ist das jüngste Beispiel für Ericssons kontinuierliche Bemühungen, politische Entscheidungsträger zum Handeln im Bereich der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu bewegen. 