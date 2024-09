Aktien: Der Wert, den niemand sieht

Wer kennt es nicht: Man kauft Aktien und ist felsenfest überzeugt, dass das Unternehmen höher bewerten sollte. Manchmal steigt eine Investition direkt danach. Viel häufiger (so zumindest meine Wahrnehmung), passiert genau das Gegenteil. Entweder passiert lange Zeit nix. Oder unsere Anteilsscheine, die wir aufgrund einer vielversprechenden Investitionsthese erworben haben, beginnen sogar zu sinken.

Wir werden skeptisch. Insbesondere, wenn das verhaltene Momentum Monate anhält. Möglicherweise auch Jahre. Mit jedem ausbleibenden Erfolg fangen wir an zu zweifeln. Bin ich richtig? Habe ich einen Fehler gemacht? Ist mein Ansatz möglicherweise falsch?

Ehrlich gesagt: Das sind Fragen, die man sich als Investor immer mal wieder stellen sollte. Manchmal gibt es aber auch das Phänomen, das ich als den Wert, den niemand sieht, bezeichnen würde. Das betrifft so manche Aktien. Und es ist das, was wir als Investoren aushalten müssen.

Aktien: Das Festhalten an dem Wert, den wir sehen!

Wenn wir unsere Investitionsthesen kritisch hinterfragt haben und weiterhin der Meinung sind, dass unsere Aktien deutlich mehr wert sind, so sollten wir die Wertpapiere halten. Über Wochen. Monate. Vielleicht Jahre und Jahrzehnte. Natürlich: Das ist eine Geduldsprobe. Manchmal auch eine Zerreißprobe und es erfordert viel Ausdauer. Insbesondere, wenn in der Zwischenzeit andere Aktien deutlich an Wert gewinnen.

Die entscheidende Erkenntnis ist jedoch: Der Aktienmarkt ist nicht immer rational. Es ist möglich, dass es Werte gibt, die niemand sieht. Vielleicht, weil das Geschäftsmodell einfach nicht im Hype ist. Oder, weil das Unternehmen noch sehr klein ist und unter dem Radar vieler anderer Investoren fliegt. Aber wenn der Wert da ist, sollten wir ihn auch ergreifen. Das bedeutet: Die Aktien halten durch alle Höhen und Tiefen, bis wir unsere Idee verwirklicht sehen.

Was wäre die Alternative? Die Aktien zu verkaufen? Nur um dann möglicherweise von der Seitenlinie mit anzusehen, dass man im Nachhinein doch recht hatte. Aber es vielleicht zwei, acht oder 20 Jahre gedauert hat, bis wir Recht erhalten hätten? Für mich wäre das eine überaus bittere Erkenntnis. Wir hätten in diesen Szenarien ein gutes Gespür für eine intakte Investitionsthese gehabt. Aber unser Eifer, unsere Übereifrigkeit oder auch unser Willen zum Handeln und zur Veränderung hätte uns aus der Chance gedrängt.

Wie gesagt: Es gilt, Investitionsthesen auch mal kritisch zu überprüfen. Aber manchmal müssen wir mit unseren Aktien durch dick und dünn gehen. In dem Glauben und der felsenfesten Überzeugung, dass der Moment kommt, wenn auch der breite Markt den Wert sieht, den wir schon lange gesehen haben.

Die nötige Weitsicht und das Durchhaltevermögen

Für mich ist die positive Erkenntnis: Wenn du Aktien identifizierst, bei denen der Markt den eigentlichen Wert noch nicht erkannt hat, ist dein Ansatz gut. Du findest bereits einzigartige Chancen. Abseits der gängigen und ausgetretenen Pfade. Jetzt benötigst du lediglich noch die Disziplin und die Ausdauer, um deinem Ansatz treu zu bleiben. Deswegen widmen ich dir tapferem Investoren auch diesen Artikel.

Bedenke: Schon Warren Buffett hat gesagt, dass der Aktienmarkt kurzfristig einem Schönheitswettbewerb und lediglich langfristig einer Waage gleicht. Sowie auch sinngemäß, dass wir als Investoren dann Aktien kaufen sollten, wenn sich niemand für sie interessiert.

Insofern glaube ich ebenfalls: Dein Weg ist vielversprechend. Glaube an dich und den Wert, den niemand sieht. Wie gesagt: Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast und vom Potenzial überzeugt bist, dann bleibe doch einfach dabei.

