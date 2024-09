Faeser geht im Streit über schärfere Asylpolitik auf CDU/CSU zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist im Streit über eine schärfere Asyl- und Migrationspolitik auf CDU und CSU zugegangen und hat den Weg für ein weiteres Gespräch am Dienstag geebnet.

Um irreguläre Migration weiter zurückzudrängen und das Grenzmanagement effektiver zu gestalten, werde Faeser vorübergehende Binnengrenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen anordnen, hieß es am Montag in Regierungskreisen in Berlin. Ein entsprechender Schritt werde bei der EU-Kommission notifiziert. Die Union sei über Faesers Schritte und Vorstellungen bereits informiert.

"Die Gründe hierfür sind neben der Begrenzung der irregulären Migration aufgrund der andauernden hohen Gesamtbelastung Deutschlands auch der Schutz der inneren Sicherheit vor den aktuellen Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität." Nach dem Treffen mit Vertretern von Union und Bundesländern am vergangenen Dienstag habe die Regierung "ein Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen entwickelt", hieß es weiter. Das Modell gehe über die bereits erfolgenden Zurückweisungen hinaus. Seit Oktober 2023 wurden durch die aktuell laufenden Binnengrenzkontrollen mehr als 30.000 Personen abgewiesen.

Faeser habe ihre Vorstellungen am Montag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mitgeteilt und vertrauliche Gespräche dazu mit der größten Oppositionsfraktion im Bundestag und den Länder-Vertretern "sehr zeitnah angeboten". Ein solches Gespräch könnte bereits am Dienstag stattfinden. CDU-Chef Friedrich Merz hatte gesagt, dass weitere Gespräche mit der Ampel-Regierung nur sinnvoll seien, wenn der Kanzler sofortige umfassende Zurückweisungen akzeptiere. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag, Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe betont, dass er zusammen mit der Opposition ein effektives Grenzmanagement vereinbaren wolle.

"GRUNDLEGENDE NEUORDNUNG"

Das von der Bundesregierung nach dem Messeranschlag von Solingen beschlossene Sicherheitspaket soll den Grünen zufolge noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht werden. Co-Fraktionschefin Katharina Dröge betonte aber, die Vorschläge der Regierung müssten sorgfältig geprüft werden, was Zeit brauche. In dem Paket vorgesehen sind Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Migranten, mehr Möglichkeiten der Sicherheitskräfte im Kampf gegen den radikalen Islamismus und eine Verschärfung des Waffenrechts, vor allem mit Blick auf Messer.

Mit den Stimmen der Koalition können die Maßnahmen vom Bundestag verabschiedet werden. Bei einer Änderung des Grundgesetzes indes ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich und somit die Zustimmung von CDU/CSU. Grünen-Co-Chef Omid Nouripour sagte, alle Vorschläge müssten rechtens, machbar und wirksam sein, was bei den Unions-Vorschlägen nicht der Fall sei. "Rückführungen müssen durchgesetzt werden." Oft liege das Problem aber bei der schlechten Integration.

Dagegen mahnte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, es dürfe jetzt "keine Denkverbote" geben. Auch mögliche Änderungen im Asylrecht müssten besprochen werden. Es brauche eine "grundlegende Neuordnung" der Migrationspolitik. Andernfalls würde die Demokratie "enormen Schaden" nehmen. "Wo ein politischer Wille vorhanden ist, da gibt es auch Wege."

