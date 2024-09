Orban kündigt Umstrukturierung der ungarischen Regierung an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Budapest (Reuters) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat eine Regierungsumbildung angekündigt.

Grund sei, dass der Posten des Zentralbankchefs "leider am 1. März frei wird", teilte Orban am Sonntag in einem Facebook-Eintrag mit. "Es ist klar, dass derjenige, der diesen Posten übernimmt, nicht der (für Wirtschaft und Staatsfinanzen zuständige) Chefminister sein kann, um es offen zu sagen." Finanzminister Mihaly Varga gilt als Favorit für die Nachfolge von Orbans altem Verbündeten Gyorgy Matolcsy als Chef der Zentralbank, während Wirtschaftsminister Marton Nagy, ein ehemaliger Zentralbanker, die Verantwortung für die öffentlichen Finanzen in einem zusammengelegten Ministerium für Wirtschaft und Staatsfinanzen übernehmen könnte.

Orban ist seit 2010 im Amt. Er kämpft darum, die ungarische Wirtschaft aus der Rezession des letzten Jahres zu führen. Die Inflation stieg im ersten Quartal auf über 25 Prozent und ist damit die höchste in der Europäischen Union. Orban und Matolcsy, der seit 2013 an der Spitze der ungarischen Nationalbank steht, geben sich gegenseitig die Schuld für den Preisanstieg.

