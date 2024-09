Umfrage - Deutsche bewerten Schulen mit der Note 3,01

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Deutschen stufen die Qualität der allgemeinbildenden Schulen in ihrem jeweiligen Bundesland als mittelmäßig ein.

Im Schnitt vergeben sie die Schulnote 3,01 ("befriedigend"), wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Bildungsbarometer des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht, das auf einer Befragung von knapp 10.000 Personen basiert. Als Konsequenz daraus fordert eine große Mehrheit höhere staatliche Ausgaben für die Bildung, einen verpflichtenden Kindergarten und Sprachtests.

In der Bewertung der Schulqualität gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die höchste Meinung von ihren Schulen hat die Bevölkerung in Bayern mit einer Durchschnittsnote von 2,77. Dort vergeben 41 Prozent die Noten 1 oder 2. Es folgen Hamburg mit 2,92 und Sachsen mit 2,94 sowie Baden-Württemberg mit 2,95 und das Saarland mit 2,97. Am Ende liegen Thüringen und Sachsen-Anhalt mit je 3,17 sowie Bremen mit 3,50. "Die Bewertung der Bildungspolitik des eigenen Bundeslandes ist sogar noch schlechter als die der Schulen", sagte die stellvertretende Leiterin des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, Katharina Werner. "Nur 20 Prozent der Deutschen vergeben die Noten 1 oder 2."

Von den Befragten fordern 78 Prozent, dass die Staatsausgaben für Schulen steigen sollen. Die Zustimmungswerte hierzu sind über alle Bundesländer hinweg hoch und reichen von 73 Prozent in Bayern bis 86 Prozent in Brandenburg. "Außerdem sind viele Reformvorschläge zur Stärkung der Basiskompetenzen mehrheitsfähig", sagte Ifo-Expertin Vera Freundl. So stimmen 68 Prozent für einen verpflichtenden Kindergarten ab 4 Jahren. 81 Prozent sind für verpflichtende Sprachtests mit viereinhalb Jahren und gegebenenfalls verpflichtenden Deutschunterricht. 79 Prozent finden ein tägliches 20-minütiges Lesetraining in Grundschulen gut.

Dass alle Schulkinder, die das Lernziel in einem Fach nicht erreichen, an kostenlosem Nachhilfeunterricht teilnehmen, der aus Steuergeldern finanziert wird, wollen 69 Prozent. 52 Prozent befürworten Ganztagsschulen bis 15 Uhr. Die Zustimmungswerte zur Ganztagsschule reichen dabei von 44 Prozent in Rheinland-Pfalz und 47 Prozent in Bayern bis 65 Prozent in Hamburg.

Der Lehrkräftemangel wird 79 Prozent der Bürger zufolge negative Auswirkungen auf die zukünftigen Schülerleistungen haben. 66 Prozent denken, dass zunehmende Unterschiede im familiären Hintergrund der Kinder und Jugendlichen die schulischen Leistungen negativ beeinflussen werden. Beim zukünftigen Einfluss von Digitalisierung und KI auf die Schülerleistungen sind die Deutschen gespalten: 39 Prozent befürchten einen negativen Einfluss, 49 Prozent einen positiven.

