DAX® - 50-Tages-Linie von großer Relevanz

Der DAX® versucht weiter eine Stabilisierung im Bereich der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.331 Punkten). Charttechnisch hat das Aktienbarometer dabei einen klassischen „doji“ ausgeprägt. Der kleine Körper dieses besonderen Kerzenmusters signalisiert, dass der Index im Dunstkreis des o. g. Durchschnitts nach Orientierung sucht. Wie so oft könnte der S&P 500® als Orientierungshilfe dienen. Passenderweise haben die US-Standardwerte gestern ihr 50-Tages-Pendant (akt. bei 5.507 Punkten) zurückerobert. Zurück nach Deutschland: Auf der Oberseite fallen beim DAX® die jüngsten beiden, fast deckungsgleichen Tageshochs bei 18.484/18.491 Punkten ins Auge. Auf diesem Niveau verläuft mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 18.481 Punkten) ein weiterer wichtiger Widerstand. Gelingt der Sprung über diese Hürden, würde das dem laufenden Stabilisierungsprozess zusätzlichen Nachdruck verleihen. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) hat die Septemberkorrektur Spuren hinterlassen. So ist der Bullenanteil unter den US-Privatanleger von über 51 % binnen zwei Wochen auf 39,8 % deutlich zurückgekommen. Der Bärenanteil liegt mit 31 % sogar exakt auf dem historischen Durchschnitt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

