EQS-News: Staffelstab-Übergabe bei paragon - Neuer CFO

EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Staffelstab-Übergabe bei paragon - Neuer CFO



12.09.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Staffelstab-Übergabe bei paragon - Neuer CFO

Ralph Streitbürger, bisheriger Leiter Finanzen und Controlling, zum 01. Oktober 2024 zum CFO der paragon GmbH & Co. KGaA berufen

Vorgänger Dr. Martin Esser gibt nach erfolgreicher Reduktion der Nettoverschuldung wie vorgesehen den Staffelstab weiter

Wie angekündigt hat paragon die Konsolidierungsphase beendet und fokussiert sich nun verstärkt mit einer Wachstumsstrategie auf die Chancenverwertung in den nächsten Jahren



Delbrück, 12. September 2024 – Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute bekanntgegeben, dass zum 01. Oktober 2024 ein Wechsel in der Position des CFOs ansteht. Herr Dr. Martin Esser wird sein Amt an seinen langjährigen Stellvertreter Herrn Ralph Streitbürger übergeben. Dieser Schritt war von langer Hand so geplant und wird durch die drastische Reduktion der Nettoverschuldung unter der Ägide von Dr. Esser nunmehr möglich.

Im Jahre 2019 hatte sich die paragon GmbH & Co. KGaA entschlossen, die hohe Nettoverschuldung von damals ca. 120 Mio. Euro durch einen harten Sparkurs und ein konsequent umgesetztes Maßnahmenpaket drastisch zu senken. Bereits 2020 war dieser Entschluss im Rahmen der Corona-Krise äußerst hilfreich. Vater dieser „Roßkur“ ist Dr. Martin Esser, der 2020 vom Unternehmen rekrutiert wurde, um in 3 bis 4 Jahren die Passivseite komplett zu restrukturieren. Während sich Dr. Esser als CFO auf die Reduktion des Fremdkapitals und die Straffung der Produktionslandschaft kümmerte und in der Außenwirkung sichtbar war, hielt ihm der ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt neu bei paragon beginnende Ralph Streitbürger als Kaufmännischer Leiter Tochtergesellschaften und heute als Leiter Finanzen und Controlling durch die Betreuung des Tagesgeschäftes den Rücken frei. Faktisch bildeten beiden Herren eine Doppelspitze. Gemeinsam implementierten sie regelmäßige Reports und Performance Reviews für sämtliche Geschäftsbereiche und Werke mit dem Fokus auf Profitabilität und Liquidität.

Dr. Esser betrieb erfolgreich die Umsetzung von verschiedenen Desinvestitionen. 2021 wurden die Anteile an der Beteiligung an der Voltabox AG abgegeben, 2022 die Tochtergesellschaft paragon semvox GmbH an die Cariad SE, einer VW-Tochter, verkauft. 2023 schließlich wurde das Niederspannungsbatterie-Geschäft an Clarios, den weltgrößten Hersteller von Starterbatterien, veräußert. 2022 wurde die Laufzeit der EUR-Anleihe erfolgreich um 5 Jahre verlängert, 2023 die CHF-Anleihe pünktlich zurückgeführt. Parallel betrieb Herr Dr. Esser von 2020 bis 2023 eine Konsolidierung des Bankenkreises. „Meine Aufgabe ist erledigt“; fasst Dr. Esser seine Zeit bei paragon zusammen.

Die Intention des Einsatzes von Dr. Esser war immer, nach erfolgreicher Restrukturierung des Fremdkapitals bei paragon neue Aufgaben bei anderen Firmen zu übernehmen. Der Wechsel des Konzernabschlussprüfers hin zu Rödl & Partner war einer der letzten Milestones bei paragon für Dr. Esser. „Wir alle sind Herrn Dr. Esser zu großem Dank verpflichtet. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir robust durch sämtliche Krisen der jüngeren Vergangenheit gekommen sind und heute eine solide Basis für unsere Zukunft haben,“ sagte Klaus Dieter Frers, Gründer und Geschäftsführer der paragon GmbH & Co. KGaA. „Besonders schätze ich, dass er die Finanzabteilung konsequent weiterentwickelt hat und Herr Streitbürger als sein Vertreter und nun Nachfolger schon in den Startlöchern steht.“ Dr. Esser wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen.

Dipl.-Kfm. Ralph Streitbürger stammt aus Paderborn und hat bei der Volksbank Paderborn eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Anschließend absolvierte er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn und schloss dies mit Prädikat ab. Parallel studierte er Economics an der Nottingham Trent University in Großbritannien mit Abschluss des BA (Honours). Seine Ausbildung rundete er mit dem Controller-Diplom und schließlich in 2021 mit dem Abschluss des Executive MBA an der Universität Kapstadt ab.

Sein Berufsweg führte ihn von der Bekleidungsindustrie, wo er bei einer weltbekannten deutschen Marke als Kaufmännischer Leiter wirkte, in die Autoindustrie und ins Ausland. In verschiedenen Firmen in Südafrika agierte er als Kaufmännischer Geschäftsführer bzw. Finanzchef, bevor er schließlich lange Jahre für einen deutschen Automobilzulieferer in Südafrika als Commercial Director arbeitete und zuletzt als Financial Executive für einen börsennotierten Automobilzulieferer tätig war. 2019 kehrte er in seine Heimat zurück und heuerte bei einem lokalen Automobilzulieferer als Business Partner an, bevor er seit 2020 für paragon tätig wurde.

Wie angekündigt, hält paragon die durch die harten Maßnahmen erreichte Nettoverschuldung für die Firmengröße für absolut angemessen und konzentriert sich nun nach der Refokussierungsphase auf die Chancenverwertung in Form einer Wachstumsstrategie für die nächsten Jahre. Die Strategie besteht i.W. aus dem verstärkten Absatz der paragon-Produkte in höhervolumigen Premium-Fahrzeugmodellen bei zunehmend mehr Kunden in Europa und China, der regionalen Expansion in die USA, nach Indien und Süd-Korea, sowie aus der Entwicklung von fachübergreifenden Produkten, die sich sowohl im automobilen wie auch im nicht-automobilen Markt einsetzen lassen. Begleitet wird das durch die forcierte Weiterführung von Verbesserungsmaßnahmen auf allen Wertschöpfungsebenen des operativen Geschäfts, um Exzellenz zu erreichen und abzusichern.

„Ich bin sehr glücklich, dass Herr Streitbürger, mit dem ich seit Jahren aufs Engste zusammenarbeite, nun als CFO an die erste Stelle des Finanzbereichs rückt. Mit ihm ist einerseits die Kontinuität, aber eben auch der Weg zur nächsten Ebene unserer Unternehmensentwicklung gesichert“, fügt Klaus Dieter Frers hinzu.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt

paragon GmbH & Co. KGaA

Klaus Dieter Frers

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-100

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: investor@paragon.ag

Ansprechpartner Presse

Brigitte Frers

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-142

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: info@paragon.ag

12.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA Bösendamm 11 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9762 - 0 Fax: +49 (0)5250 9762 - 102 E-Mail: investor@paragon.ag Internet: www.paragon.ag ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86, WKN: 555869, A2GSB8, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1984523

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1984523 12.09.2024 CET/CEST