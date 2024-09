Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG 12.09.2024 / 14:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG Unternehmen: CeoTronics AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: GB 2023/24, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.09.2024 Kursziel: EUR 7,88 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Rekorde bei Auftragsbestand und -eingang, 2024/25er Umsatz soll >50% wachsen Das abgelaufene Geschäftsjahr 23/24 der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) war geprägt von Rekorden bei Auftragseingang (EUR 93 Mio.; +348 %) und Auftragsbestand (EUR 70,9 Mio.; +838 %). Die letzten vier Monate des Geschäftsjahres 23/24 (Umsatzbeitrag EUR 16 Mio.) lieferten einen Vorgeschmack auf das Geschäftsjahr 2024/25, für das CeoTronics mit einem Umsatz von rd. EUR 46 Mio. und einem Jahresüberschuss von EUR 3,5 Mio. plant. Wir gehen davon aus, dass die positive Entwicklung nachhaltig ist und CeoTronics in den Folgejahren hieran anknüpfen kann. Wesentlicher Treiber bleibt zunächst der Bundeswehrauftrag, dessen hohe Sichtbarkeit mittelfristig die Internationalisierung der Umsätze (mit anderen NATO-Staaten) befördern dürfte. Als wachstumsstarkes, profitables und konjunkturresistentes Technologieunternehmen ist CeoTronics in unseren Augen mit einem EV/Umsatz von nur knapp über 1 weiterhin günstig. Die leicht niedrigere Umsatzerwartung für 2024/25 bedingt jedoch ein ebenfalls leicht reduziertes Kursziel aus der gleichgewichteten DCF- und Peer Group-Analyse. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 7,88. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30777.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de