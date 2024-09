Trading-Chance Walmart: Heißgelaufen und überbewertet - die Bären warten schon

Werbung

Als wir am 30. November letzten Jahres an dieser Stelle einen Long-Trade auf den US-Einzelhandelsriesen Walmart vorstellten, gingen wir von einem neuen Aufwärtsimpuls aus, aber nicht von einer derartig gewaltigen Hausse. Jetzt liegt dieser Trade um die 230 Prozent im Plus. Dafür, diesen Gewinn jetzt nicht nur mitzunehmen, sondern die Seiten zu wechseln, gibt es eine ganze Reihe guter Argumente: Eine Trading-Chance Short.

Wer gefragt würde, welche Aktie innerhalb des US-Index-Flaggschiffs Dow Jones seit Jahresbeginn die größte Performance ausweist, würde vielleicht auf Apple oder Amazon tippen, aber sicher nicht auf eine Supermarktkette. Und doch ist es so: Walmart ist der bisherige Top-Performer im Index, mit einem Anstieg um gut 50 Prozent. Und das in einer Phase massiv gestiegener Lebenshaltungskosten und teurer Kredite. Dabei ist es durchaus so, dass ein Aufwärtstrend hier grundsätzlich seine Berechtigung hat. Aber keiner, der die Aktie grenzenlos nach oben führen würde.

Es läuft bei Walmart ... aber die Aktie ist viel zu weit vorausgelaufen

Walmart hat es geschafft, zu einem beachtlichen Online-Händler zu werden, so dass der Umsatz der Präsenzmärkte nicht nur ein wenig, sondern erheblich durch das Online-Geschäft vergrößert wird. So gelang es, nicht nur gut durch die Corona-Phase zu kommen, sondern auch zu vermeiden, nach der Boomphase im Anschluss an Corona in ein Umsatz- und Margenloch zu fallen. Für das am 31.1.2025 endende, laufende Geschäftsjahr erwarten die Analysten im Schnitt einen gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent höheren Gewinn pro Aktie von 2,44 US-Dollar. Gut, aber:

Dass die Analysten das Kursziel für Walmart im Schnitt bei knapp 81 US-Dollar sehen – was fast erreicht ist - und die Hälfte der aktuellen Einstufungen nur noch auf „Halten“ lautet, hat schon seine Gründe. Denn die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt derzeit um die 33. Und das ist für einen Einzelhändler nicht ein bisschen hoch, sondern viel zu hoch. Um das zu rechtfertigen, müsste man davon ausgehen können, dass Walmart den Gewinn pro Aktie auch in den nächsten Jahren im Schnitt um 15 bis 20 Prozent steigert. Und das ist nicht realistisch. Prognostiziert werden seitens der Experten zwar immerhin 10 bis 15 Prozent. Aber auch das ist angesichts der hohen Zinsen und des zu erwartenden Aufschiebe-Effekts bei Anschaffungen, sobald die US-Zinsen zu sinken beginnen, mehr als fraglich. Und zu dieser derzeitigen Überbewertung kommt auch noch eine heiß gelaufene Markttechnik:

Überkauft mit einem gefährlich großen Abstand zur 200-Tage-Linie

Der Chart macht deutlich, wie extrem man derzeit mit dieser Aktie umgeht. Es wirkt, als würde man sie jetzt zu den Hightech-Aktien zählen, mit Amazon gleichsetzen, nur, weil es Walmart als einem der wenigen Einzelhändler gelungen ist, sich erfolgreich als Online-Händler zu etablieren. Das Unternehmen ist und bleibt eine Supermarktkette, wenngleich die größte überhaupt. Und die Aktie ist extrem gelaufen, hat sich dabei weit von ihren mittelfristigen und kurzfristigen Aufwärtstrendlinien und der wichtigen 200-Tage-Linie entfernt und sogar den im Mai begonnenen Aufwärtstrendkanal nach oben durchbrochen. Hinzu kommt, dass der RSI-Indikator so weit in die überkaufte Zone gelaufen ist wie man das zum letzten Mal im Juni 2019 erlebt hat.

Quelle: marketmaker pp4

Hier Long Kasse zu machen und auf das Platzen dieser Euphorie-Blase zu setzen, ergibt also durchaus Sinn. Aber man muss da natürlich einkalkulieren, dass eine solche Blase nicht sofort platzt, sobald man selbst sie als solche erkannt hat, daher geben wir unserem hier vorgestellten Short-Zertifikat einen Puffer von etwa zehn Prozent Spielraum nach oben bis zum Stop Loss mit, damit man hier nicht ohne Not von einer letzten Eskalation der Euphorie-Kaufwelle aus dem Markt gedrängt würde.

Long-Trade an einer entscheidenden Supportzone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 106,105 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,0. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 86,80 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,1090 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 1,72 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Walmart lautet HS9CS7.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: keine

Unterstützungen: 76,30 US-Dollar, 69,60 US-Dollar, 66,67 US-Dollar, 62,19 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Walmart

Basiswert Walmart WKN HS9CS7 ISIN DE000HS9CS74 Basispreis 106,105 US-Dollar K.O.-Schwelle 106,105 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 1,72 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.