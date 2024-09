Grüne kritisieren ausgeweitete Grenzkontrollen - "Darf kein Dauerzustand sein"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang warnt vor zu langen Grenzkontrollen.

Solche Maßnahmen müssten immer verhältnismäßig sein und hier gebe es große Bedenken, sagte Lang am Montag in Berlin. Die Polizei habe dafür zu wenig Personal. Die Wirtschaft äußere zudem Sorgen wegen steigender Kosten in den Lieferketten. "Deshalb kann das auf gar keinen Fall ein Dauerzustand sein."

Deutschland hat gerade zum Unmut vieler Nachbarstaaten seine Grenzkontrollen ausgeweitet. Die Maßnahmen gelten zunächst für ein halbes Jahr. Sie sind Teil eines Sicherheitspakets als Reaktion auf den Messeranschlag von Solingen durch einen islamistischen Täter, der eigentlich bereits hätte abgeschoben sein sollen.

