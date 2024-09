EQS-News: ENCAVIS und Innovar Solar unterzeichnen Rahmenvertrag über die Entwicklung von 500 MW an Solarprojekten in Deutschland

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation

ENCAVIS und Innovar Solar unterzeichnen Rahmenvertrag über die Entwicklung von 500 MW an Solarprojekten in Deutschland



Hamburg, 17. September 2024 – Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und die Innovar Solar GmbH, ein schnell wachsender Entwickler von Solarprojekten, haben einen Rahmenvertrag über die Entwicklung von Solarprojekten in Deutschland mit einer rollierenden Kapazität von 500 Megawatt (MW) unterzeichnet. „Rollierend“ bedeutet hier, dass bei erfolgreicher Entwicklung von einzelnen Projekten, neue Projekte nachrücken, so dass immer 500 MW parallel entwickelt werden. Der gleiche Mechanismus gilt für Projekte, die nicht innerhalb eines definierten Zeitrahmens die Baureife erreichen.



„Die Partnerschaft mit Encavis ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, innovative und nachhaltige Solarprojekte in Deutschland zu realisieren. Der Rahmenvertrag über 500 MW gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam mit Encavis die Energiewende noch schneller voranzutreiben“, sagt Stefan Veltrup, Geschäftsführer der Innovar Solar GmbH.



Mario Schirru,CIO/COO der Encavis AG, fügt hinzu: „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Innovar Solar ermöglicht es uns, unsere Solar-Kapazitäten in Deutschland von gegenwärtig 412 MW weiter auszubauen und unsere Position als einer der führenden unabhängigen Produzenten von Strom aus Erneuerbaren Energien in Europa zu festigen.“



Die Entwicklung der Projekte hat bereits begonnen.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating „B“ und Sustainalytics vergibt ein „geringes Risiko“ innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.encavis.com



Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com

http://www.encavis.com





Über Innovar Solar:

Die Innovar Solar GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Erneuerbaren-Energien-Projekten. Das Unternehmen hat sich auf die Planung, Realisierung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeichersystemen spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung. Mit einem Fokus auf innovative Technologien und Umweltfreundlichkeit trägt Innovar Solar maßgeblich zur Energiewende bei und fördert die Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland.

www.innovar.solar





Kontakt:

Julia Rommel

Mehr als PR

Mobil: +49 (0) 152 59 53 79 30

E-Mail: julia.rommel@mehralspr.de

