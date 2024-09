Evonik will mit Innovationen 1,5 Milliarden zusätzlichen Umsatz machen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit einer neuen Innovationsstrategie seinen Umsatz ankurbeln.

Der Essener Konzern wolle damit auf Basis des Jahres 2023 bis 2032 einen zusätzlichen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro erreichen, kündigte er am Dienstag an. Evonik fokussiert und bündelt die Forschung und Entwicklung künftig in drei großen Themenbereichen: biobasierte Lösungen, Energiewende und Kreislaufwirtschaft. "Die drei neuen Innovationswachstumskerne adressieren die relevantesten Nachhaltigkeitstrends in unseren Geschäften", erläuterte Ralph Marquardt, Chief Innovation Officer von Evonik.

Evonik will so zum Beispiel Techniken zur Energiewende zusammenführen, zu denen Lösungen zur Abscheidung von Kohlenstoffdioxid aus Prozessabgasen oder direkt aus der Luft gehören. Im vergangenen Jahr hatte der Essener Konzern knapp 450 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben.

