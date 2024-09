Jeden Monat Dividende! Ich kassiere schon 7,2 % Rendite. Bist du auch dabei?

Du suchst nach einer stabilen und lukrativen Investmentmöglichkeit? Gladstone Investment (WKN: A0KES9) könnte genau die Aktie sein, die dein Portfolio stärkt. Mit einer Dividendenrendite von 7,2 % und monatlichen Ausschüttungen bietet sie eine einzigartige Chance, regelmäßig Cashflow zu generieren. Doch warum ist die Aktie derzeit so stark unterbewertet – nach meiner Rechnung ganze 18 %? Und was macht sie trotz hoher Ausschüttungsquote von fast 86 % zu einer soliden Wahl für Einkommensinvestoren? Diese Fragen stehen im Raum, wenn man die aktuellen Marktentwicklungen betrachtet.

Lohnt es sich also, jetzt bei dieser Aktie einzusteigen, die dir monatlich Dividende zahlt und langfristig Kapitalwachstum verspricht? In diesem Artikel werde ich dir zeigen, warum Gladstone Investment aktuell eine außergewöhnliche Chance bietet, wie das Unternehmen funktioniert und warum ich meine Position vor wenigen Tagen ausgebaut habe.

Ein Überblick über Gladstone Investment

Gladstone Investment Corporation ist eine Business Development Company (BDC), die sich auf Investitionen in den sogenannten „Lower-Middle-Market“ spezialisiert hat – das bedeutet, dass sie überwiegend in kleine und mittelgroße Unternehmen investiert. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Jahresgewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von 4 bis 15 Mio. US-Dollar und werden von erfahrenen Managementteams geführt. Der Schwerpunkt von Gladstone Investment liegt auf einer Kombination aus Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen, was zu beeindruckenden Renditen führt. In den vergangenen Jahren konnte Gladstone Investment eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) von 18 % auf ein Jahr, 17 % auf drei Jahre und 12 % auf fünf Jahre erzielen – Zahlen, die deutlich über dem Branchendurchschnitt liegen.

Diese Zahlen allein sind beeindruckend und zeigen, dass Gladstone Investment ein Unternehmen ist, das weiß, wie es profitable Investments tätigt. Durch die Auswahl von Unternehmen, die einen nachhaltigen Cashflow (Free Cashflow, FCF) generieren und gleichzeitig solide Sicherheiten bieten, minimiert Gladstone Investment das Risiko für dich als Anleger.

Warum die Bewertung von Gladstone Investment attraktiv ist

Neben den positiven Finanzkennzahlen ist die aktuelle Bewertung der Aktie besonders attraktiv. Die Gladstone Investment Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 5,8 gehandelt, was darauf hinweist, dass die Aktie relativ günstig ist. Zudem zeigt meine Berechnung des fairen Wertes der Aktie eine solide Chance. Ich komme auf 16 US-Dollar.

Also: Wenn der Aktienkurs in den nächsten zehn Jahren auf den fairen Wert ansteigt, könntest du einen Kursgewinn von rund 12 % pro Jahr erzielen. Dies ist ein beträchtliches Potenzial, das du nutzen kannst. Doch das ist noch nicht alles: Die aktuelle Dividendenrendite von Gladstone Investment liegt bei attraktiven 7,2 %. Das bedeutet, dass du auch ohne signifikante Kurssteigerungen eine stabile Einkommensquelle durch regelmäßige Dividenden in deinem Portfolio hast.

Ein Blick auf die Dividendenpolitik zeigt, dass Gladstone Investment regelmäßig monatliche Dividenden ausschüttet – das ist eine Seltenheit im Vergleich zu den meisten anderen Unternehmen, die Dividenden nur vierteljährlich oder jährlich ausschütten. Monatliche Dividenden bieten dir einen stetigen Cashflow, was besonders attraktiv für Einkommensinvestoren ist.

Dividendenrendite und Wachstum – Ein starkes Gesamtpaket

Gladstone Investment hat seit 19 Jahren kontinuierlich Dividenden gezahlt, und in den vergangenen fünf Jahren wurde die Dividende nicht ein einziges Mal gesenkt. Dies zeigt die Stabilität und Zuverlässigkeit des Unternehmens. Noch beeindruckender: Im vergangenen Geschäftsjahr ist die Dividende um 9,7 % gestiegen. Über die letzten fünf Jahre hinweg beträgt das durchschnittliche Dividendenwachstum sogar 12,3 % pro Jahr.

Mit einer Ausschüttungsquote von fast 86 % bezogen auf das letzte Geschäftsjahr verwendet Gladstone Investment den Großteil seines Gewinns für die Dividendenzahlung. Das ist auf den ersten Blick erfreulich für Einkommensinvestoren, könnte aber auch ein gewisses Risiko darstellen, wenn das Unternehmen plötzlich weniger Gewinn erwirtschaften sollte. Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt die Ausschüttungsquote im Durchschnitt bei 66 %, was wiederum auf eine insgesamt nachhaltige Dividendenpolitik hinweist.

Auch wenn die hohe Ausschüttungsquote theoretisch ein Risiko darstellen könnte, hat Gladstone Investment in der Vergangenheit gezeigt, dass es in der Lage ist, seine Dividendenpolitik beizubehalten und sogar auszubauen. Dies ist ein wichtiger Faktor, wenn du auf der Suche nach einem verlässlichen Einkommensinvestment bist.

Wachstumstreiber und Finanzlage

Ein weiterer Aspekt, der Gladstone Investment zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht, ist die clevere Anlagestrategie. Das Unternehmen konzentriert sich gezielt auf Unternehmen mit erfahrenen Managementteams und einem signifikanten Eigenkapitalanteil. Diese Unternehmen müssen langfristig erfolgreich sein und eine solide Kapitalstruktur aufweisen. Gladstone Investment legt dabei großen Wert auf die Fähigkeit der Unternehmen, nachhaltigen Cashflow zu generieren. Dies minimiert das Risiko, da diese Unternehmen auch in schwierigen Zeiten stabil bleiben können.

Gladstone Investment hat nicht nur eine starke Anlagestrategie, sondern auch eine solide Finanzlage. Seit 2014 ist das Eigenkapital des Unternehmens von 273 Mio. US-Dollar auf 492 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 gestiegen. Auch die gesamten Vermögenswerte haben sich in diesem Zeitraum von 483 Mio. US-Dollar auf 938 Mio. US-Dollar nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung zeigt, dass Gladstone Investment kontinuierlich attraktive Investitionsmöglichkeiten findet und erfolgreich umsetzt.

Der Buchwert pro Aktie, ein Indikator für den inneren Wert des Unternehmens, ist von 9 US-Dollar im Jahr 2014 auf 13,43 US-Dollar im Jahr 2024 gestiegen – eine jährliche Steigerung von 4,1 %, ohne die Dividenden zu berücksichtigen. Berücksichtigt man die regelmäßigen Dividendenausschüttungen, wird das Potenzial dieser Aktie noch deutlicher.

Mein Fazit

Gladstone Investment bietet dir genau das, wonach du suchst: Stabilität und regelmäßigen Cashflow durch monatliche Dividenden. Mit einer Dividendenrendite von 7,2 % und einem potenziellen Upside von 23 % ist die Aktie aktuell eine außergewöhnliche Chance für smarte Investoren. Trotz einer hohen Ausschüttungsquote zeigt das Unternehmen eine solide Performance und ein kontinuierliches Dividendenwachstum.

Du fragst dich, ob es der richtige Zeitpunkt ist, einzusteigen? Für mich war die Antwort klar: Ich habe meine Position ausgebaut. Wenn du auf der Suche nach einer verlässlichen Einkommensquelle bist, könnte es für dich genauso lohnend sein.

