ANALYSE-FLASH: Warburg hebt Ziel für Deutsche Börse auf 239 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 227 auf 239 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursentwicklung der Deutschen Börse in den letzten drei Monaten spiegele die durchweg guten Quartalszahlen und die erhöhten Zielsetzungen wider, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das dritte Quartal bleibe positiv. Der Experte erhöhte seine bis 2026 reichenden Schätzungen./tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

