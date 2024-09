ROUNDUP/Maue Nachfrage: Fedex kappt Jahresziele - Aktie sackt ab

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex wird nach einem enttäuschenden Quartal pessimistischer. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Mai 2025 kappte Konzernchef Raj Subramaniam am Donnerstagabend das obere Ende seiner Umsatz- und Gewinnprognosen. Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal bis Ende August zog eine rückläufige Nachfrage nach Express-Diensten in den USA den Umsatz und den Gewinn im Tagesgeschäft nach unten. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Die Fedex-Aktie büßte im vorbörslichen Handel am Freitag rund 13 Prozent ein. In diesem Sog ging es auch für die Papiere der Rivalen UPS und DHL Group um zwei bis drei Prozent abwärts.

Fedex erklärte die Rückgänge bei Umsatz und Gewinn mit einer überraschend schwachen Nachfrage. Kunden hätten weniger der teureren Sendungen mit hoher Priorität versandt und stattdessen auf günstigere Standardtransporte gesetzt, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Zudem gab es in dem Quartal einen Arbeitstag weniger, und die Kosten stiegen etwa wegen höherer Löhne.

In den drei Monaten bis Ende August sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 21,7 auf 21,6 Milliarden US-Dollar. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn ging von 1,6 auf 1,2 Milliarden Dollar zurück. Unter dem Strich verdiente Fedex rund 0,8 Milliarden Dollar nach knapp 1,1 Milliarden ein Jahr zuvor.

Für das Geschäftsjahr 2024/25 rechnet die Fedex-Spitze nun mit einem niedrigen einstelligen prozentualen Umsatzwachstum. Zuvor hatte sie noch einen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll nun 20 bis 21 Dollar erreichen. Hier hatte die obere Spanne bislang bei 22 Dollar gelegen. Analysten haben hier derzeit 20,53 Dollar auf dem Zettel./stw/nas/lfi/stk