Springer Nature bei Börsengang mit bis zu 4,7 Milliarden Euro bewertet

Berlin/Düsseldorf (Reuters) - Für den geplanten Börsengang des Wissenschaftsverlages Springer Nature ist eine Preisspanne von 21,00 bis 23,50 Euro je Aktie festgelegt worden.

Dies entspricht einer Marktkapitalisierung zwischen 4,2 und 4,7 Milliarden Euro, wie der Berliner Börsenkandidat am Montag mitteilte. Das Angebot soll neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von 200 Millionen Euro sowie bestehende Aktien aus dem Besitz von BC Partners umfassen. Die Zeichnungsfrist beginne wohl am 24. September und ende voraussichtlich am 1. Oktober. Das Börsendebüt auf dem Parkett in Frankfurt sei dann für den 4. Oktober vorgesehen. Springer Nature will mit dem Emissionserlös seine Schulden weiter abbauen und seine Finanzierungsstruktur verbessern.

"Springer Nature hat sowohl operativ als auch finanziell konstant starke Ergebnisse erzielt", erklärte Firmen-Chef Frank Vrancken Peeters. "Das bisherige Interesse der Investoren sehen wir als starkes Vertrauensvotum in den Wert, den wir für die wissenschaftliche Gemeinschaft schaffen, in unser robustes Geschäftsmodell und in unser nachhaltiges Wachstum." Der 1842 in Berlin gegründete Verlag bringt 13.000 Fachbuch-Titel jährlich auf den Markt und verlegt 3000 Fachzeitschriften.

Der erwartete Streubesitz dürfte zwischen 11,7 und 13,5 Prozent liegen, abhängig von der sogenannten Platzierungsreserve (Greenshoe). Es sollen zwischen 8,5 und 9,5 Millionen neue Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden. Zudem plant Minderheitsaktionär BC Partners bis zu rund 17,9 Millionen bestehende Anteilscheine anzubieten. Der Finanzinvestor war 2013 bei Springer eingestiegen und hält bisher 47 Prozent. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck kommt auf 53 Prozent. Trotz der Anteilsmehrheit von Holtzbrinck sind beide bei unternehmerischen Entscheidungen gleichberechtigt.

Für das laufende Geschäftsjahr will Springer Nature eine Dividende von 25 Millionen Euro zahlen. Danach sei eine jährliche Dividendenausschüttung von etwa der Hälfte des bereinigten Jahresüberschusses vorgesehen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 2023 einen Umsatz von 1,85 Milliarden Euro erzielt und ein bereinigtes Betriebsergebnis von 511 Millionen Euro.

