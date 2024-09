Volkswagen wirbt vor Tarifverhandlung mit Flugblatt für Sparkurs

Der angeschlagene Autobauer Volkswagen wirbt vor dem Auftakt der Tarifverhandlungen mit einem Flugblatt um die Zustimmung der Belegschaft zu seinem Sparkurs.

Ziel sei es, zurück an die Spitze zu kommen, heißt es in dem Flugblatt, das Reuters am Dienstag vorlag. Allerdings habe sich die wirtschaftliche Lage noch mal deutlich verschlechtert, der Standort Deutschland falle bei der Wettbewerbsfähigkeit zurück. Auf dem europäischen Automarkt würden zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr weniger verkauft als vor der Corona-Pandemie, zudem kämen mehr Leute an den Tisch, die vom Kuchen ein Stück abbekommen wollten. VW müsse deswegen die Produktivität steigern, die Arbeitskosten senken und die Werke wirtschaftlich auslasten. "Wenn es uns jetzt gelingt, unsere Aufgaben zu meistern, dann hat Volkswagen eine starke Zukunft."

Das Unternehmen hatte zuletzt eine Reihe von Tarifverträgen gekündigt, darunter auch die seit drei Jahrzehnten geltende Vereinbarung zur Standortsicherung. Am Mittwoch beginnen die Gespräche mit der IG Metall. VW-Chef Oliver Blume sagte zuletzt dem ZDF, er strebe eine rasche Einigung über ein Sparpaket an. "Unser Ziel ist es, in diesem Jahr dort ein Paket aufzusetzen." Dabei gehe es um alle Kosten von der Entwicklung bis zu Produktion und Vertrieb.