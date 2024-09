APA ots news: W.E.B-Anleihe 2024 überzeichnet: Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR voll ausgeschöpft

Bisher erfolgreichste Anleihe der Unternehmensgeschichte | Anlegervertrauen in echtes Green Investment sichert internationalen Wachstumskurs Wien, Pfaffenschlag (APA-ots) - Ein weiteres Mal darf sich die WEB Windenergie AG mit Sitz im niederösterreichischen Pfaffenschlag über ein Rekordergebnis bei der Emission einer Anleihe freuen: Mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR übertrifft das Unternehmen wieder einmal alle bisherigen Kapitalmaßnahmen deutlich. Dabei war die Nachfrage nach der W.E.B- Anleihe 2024 größer als das Angebot, denn die Anleihe war sogar überzeichnet. Zwtl.: Zielgerichtete Investitionen für den internationalen Wachstumskurs Michael Trcka, Vorstand Finance: "Dieser Erfolg einer Kapitalmaßnahme und das damit verbundene Vertrauen machen uns dankbar und stolz. Der Erlös der Anleihe von 50 Mio. EUR versetzt uns nun in die Position, weiter umsichtig und zielgerichtet zu investieren und damit die Energiewende voranzutreiben. Das verstehen wir jedenfalls als den klaren Auftrag der Investor:innen, und den gilt es nun zu erfüllen." Stefanie Markut, Vorständin Corporate Development, ergänzt: "Der beeindruckende Erfolg der diesjährigen Anleiheemission bekräftigt, dass unser klares Bekenntnis zum Konzept der Bürgerbeteiligung, aus dem die W.E.B gegründet wurde, mehr denn je Berechtigung hat. Das einmal mehr überwältigende Interesse der Anleger:innen macht deutlich, dass echte Green Investments wie unsere Anleihe nicht nur Zukunft haben, sondern vielmehr Zukunft sichern." Wie die Kapitalmaßnahmen zuvor, spielt auch diese Anleihe der W.E.B eine zentrale Rolle für die Unterstützung ihres internationalen Wachstumskurses. Der Emissionserlös aus der Anleihe 2024 wird in die Entwicklung von Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien bzw. den Ausbau des Kraftwerksportfolios investiert. Zwtl.: Rechtlicher Hinweis Diese Information ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Information ist auch keine Anlageberatung oder Finanzanalyse. Ob ein Wertpapier für Sie geeignet ist, ist unter anderem von Ihren finanziellen Verhältnissen, Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Kenntnissen und Erfahrungen sowie Ihren Anlagezielen abhängig. Jede Investition unterliegt bestimmten Risiken; vor Kauf eines Wertpapiers ist daher empfohlen, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen. Diese Information wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, und die Daten wurden überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Zwtl.: Über die WEB Windenergie AG (W.E.B) Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft und Photovoltaik. Die derzeit mehr als 330 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 735 MW (Stand: 31.08.2024). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, der Slowakei, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist Energiewende- und Bürgerbeteiligungsunternehmen in breitem Streubesitz. Aktuell sind mehr als 6.700 Aktionär:innen an der W.E.B beteiligt. Rückfragehinweis: WEB Windenergie AG DI Beate Zöchmeister Telefon: +43 2848 6336-19 E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13267/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0070 2024-09-26/10:44