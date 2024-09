EQS-Media / 26.09.2024 / 07:30 CET/CEST



AUTO1 Group setzt mit ihrer internen KI-Technologie zur Schadenerfassung neue Maßstäbe



Die Gruppe führt ihre KI-basierte AUTO1 Car Audit Technology (AUTO1 CAT) in ihrem Autohero Flagship-Produktionszentrum in Berlin/Brandenburg in Deutschland ein.

Die KI-basierte Technologie erkennt automatisch rund 90% der Schäden und ist nahtlos in den Gebrauchtwagen-Produktionsprozess integriert.

AUTO1 CAT wird die Fahrzeugprüfung deutlich effizienter machen und gleichzeitig Autohero Kundinnen und Kunden die beste Fahrzeugqualität bieten.

Berlin, 26. September 2024 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gab heute die Einführung der intern entwickelten AUTO1 Car Audit Technology (CAT), ihrer KI-basierten Technologie zur Schadenerfassung, bekannt. Mit AUTO1 CAT legt AUTO1 Group den Grundstein für deutlich effizientere Fahrzeugüberprüfungen.

AUTO1 CAT setzt neue Maßstäbe bei der Prüfung von Retail-Fahrzeugen der Gruppe und die Technologie erkennt bereits rund 90% der Schäden wie Dellen und Kratzer.

Szymon Pasko, VP Engineering der AUTO1 Group:„Ich freue mich, dass unsere bisherigen Investitionen sehr gute Ergebnisse mit deutlich verbesserter Produktivität liefern. Unser Team hat hervorragende Arbeit mit der Entwicklung unserer hauseigenen KI-Lösung zur Schadenerkennung geleistet und umso mehr freut es mich, dass AUTO1 CAT jetzt in unserem Flagship-Produktionszentrum in Deutschland zum Einsatz kommt.Wir erzielen bereits beeindruckend genaue Resultate bei der Erfassung von Schäden und die Künstliche Intelligenz wird sich mit jeder unserer Hunderten Fahrzeugprüfungen pro Woche exponentiell verbessern.”

AUTO1 CAT ist nahtlos in die internen Aufbereitungssysteme und -prozesse der AUTO1 Group integriert. Die KI-basierte Schadenerkennung ist der erste Schritt im Prozess aller Retail-Fahrzeuge im Produktionszentrum in Berlin/Brandenburg, wo die Technologie den Fahrzeug-Inspektoren in Echtzeit genaue Informationen zu Schäden liefert. AUTO1 CAT besteht aus einem Hardware-Scanner, der Schäden an der Karosserie innerhalb weniger Sekunden durch das Aufnehmen von Bildern mit mehreren Kameras erkennt, sowie einer eingebetteten Software zur Analyse und Aufzeichnung der Schäden, um den digitalen Workflow der Gruppe zu verbessern. Darüber hinaus hat AUTO1 Group eine KI-basierte Technologie zur Erkennung von Bildern entwickelt, die den Zustand der Fahrzeuge basierend auf den Scans bewertet.

Karol Niznik, SVP Production, Logistics & Procurement der AUTO1 Group:„Ich freue mich sehr, unsere KI-basierte Technologie zur Erkennung von Fahrzeugschäden in unsere Produktionsprozesse zu integrieren und so die Effizienz weiter zu steigern. Wir erhalten sehr positives Feedback von unseren Fahrzeug-Inspektoren zu AUTO1 CAT, da es ihnen ermöglicht, Schäden schneller und genauer zu erkennen. Die ersten Ergebnisse sind bereits sehr vielversprechend und wir freuen uns darauf, AUTO1 CAT weiterzuentwickeln, während wir unsere Gebrauchtwagen-Produktion skalieren.“

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group:„Unsere interne Schadenerkennungs-Technologie ermöglicht es uns, den operativen Leverage in unseren Gebrauchtwagen-Produktionszentren weiter zu verbessern und AUTO1 CAT wird sich positiv auf die Durchlaufzeiten auswirken. Ich bin stolz auf unsere talentierten Tech- und Produktionsteams, die Innovationen vorantreiben und führende Technologien entwickeln.”

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2023 einen Umsatz von 5,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com

Investor Relations Kontakt

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

