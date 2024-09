IRW-News: Interra Copper Corp.: Interra entdeckt neue Kupferzone auf dem Kupfer-Gold-Projekt Thane

IRW-PRESS: Interra Copper Corp.: Interra entdeckt neue Kupferzone auf dem Kupfer-Gold-Projekt Thane

20. September 2024, VANCOUVER, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Interra oder das Unternehmen) berichtet über die Entdeckung des Vorkommens Bananas und die Ergebnisse seiner kürzlich abgeschlossenen geologischen Überprüfung des Kupfer-Gold-Projekts Thane (das Projekt oder Thane) im Norden von Quesnel Terrane in British Columbia, Kanada.

Das Kupfer-Gold-Projekt Thane liegt in einer unterexplorierten Region im Norden des Quesnel Terrane, und erstreckt sich im Süden bis zur Mine Mt. Milligan von Centerra Gold, zu seinem Untertageprojekt Kemess und zur ehemaligen Tagebaumine Kemess South im Norden. Historische Bohrzielgenerierung identifizierte sechs Gebiete mit erheblicher Kupfermineralisierung in einer rund 20 km langen geochemisch anomalen Cu-Au-Zone. Dreizehn neue Ziele wurden durch Kartierung von Alterationsmineralisierung und ALS Goldspot-Studien in Kombination mit firmeneigener Datenauswertung identifiziert.

Anfang August führte ein Expertenteam von Equity Exploration und Accretive Metals Advisory eine Feldüberprüfung von 19 Zielen auf dem 206 km2 großen Konzessionsgebiet durch. Feldbeobachtungen bestätigten, dass Thane über erhebliches alkalisches Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzial in einem geologischen Umfeld verfügt, das denen der nahegelegenen Minen ähnlich ist. Zehn Ziele hoher Priorität wurden für die Weiterentwicklung empfohlen, von denen dem neu entdeckten Vorkommen Bananas und dem zuvor bereits bekannten Vorkommen Gail die höchste Priorität eingeräumt wurde, da sie starke Kupfer-Gold-Mineralisierungssysteme in günstigem Wirtsgestein aufweisen. Diese zwei Gebiete werden für geologische Exploration empfohlen.

Das neue Vorkommen Bananas war zuvor kein bekanntes Ziel. Die kürzliche Feldüberprüfung schloss an eine Float-Probe aus dem Jahr 2016 an, die zu seiner Entdeckung führte. Man geht davon aus, dass durch den kürzlichen Rückgang von Schnee und Eis in dem Gebiet diese neue mineralisierte Zone mit assoziierter intensiver Alteration freigesetzt wurde. Syenitporphyr mit Magnetit, Quarzgang-Stockwerk und geschichtete Adern mit Chalkopyrit und ausgedehnten Kupferoxiden wurden in einer mehr als zwei Quadratkilometer großen Eisenoxid- und Tonanomalie, die bei der kürzlichen ALS Goldspot-Studie entdeckt wurde, beobachtet (siehe Abbildung 1).

Das zuvor bekannte Vorkommen Gail wurde auf eine offene historische IP-Anomalie überprüft. Zahlreiche geschichtete Quarz-Pyrit-Adern mit Chalcopyrit und Spuren von Bornit wurden innerhalb von Quarz mit Kalifeldspat, Magnetit und Pyritadern entdeckt. Ähnlich wie das neue Vorkommen Bananas ist das Vorkommen Gail Teil einer mehr als zwei Quadratkilometer großen Eisenoxid- und Tonanomalie, die bei der kürzlichen ALS Goldspot-Studie entdeckt wurde.

Das kürzlich entdeckte mineralisierte Vorkommen Bananas wurde über eine Streichlänge von 200 Metern beobachtet und beprobt. Davon sind rund 100 Meter an der Oberfläche freigelegt und entlang der Streichlänge weiterhin offen. Es wurden Gesteinsproben genommen und zur Analyse an das Labor ALS Laboratory geschickt.

CEO Brian Thurston sagte: Die Entdeckung einer großen neuen Zone wie das Vorkommen Bananas ist ein Hinweis auf das Explorationspotenzial des großen Konzessionsgebiets mittels moderner Explorationstechniken in Kombination mit größerer Gesteinsfreisetzung durch den Rückgang der Schneeschicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76966/InterraCopper_260924_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Kupfer-Oxid-Färbung des neuen Vorkommens Bananas

Brian G. Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Interra Copper Corp.

Interra Copper Corp. konzentriert sich auf die Steigerung des Shareholder-Values durch die Exploration und Erschließung seiner beiden Kupfer-Explorationsprojekte in British Columbia, Kanada, die sich noch in einem frühen Stadium befinden.

Das Projekt Thane, das sich im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia befindet, erstreckt sich über 20.658 Hektar mit 10 identifizierten vorrangigen Zielen, die eine signifikante Kupfer- und Edelmetallmineralisierung aufweisen. Das Unternehmen hat eine Earn-In-Option von bis zu 80 % und eine Joint-Venture-Vereinbarung für das Projekt Rip, das im Stikine-Terrane in einem produktiven Gürtel der späten Kreidezeit (Bulkley-Plutonitabfolge) liegt, der für Kupfer-Molybdän-Lagerstätten bekannt ist.

Interra Coppers Führungs- und Beraterteam besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Interra Copper hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen wir tätig sind. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol IMCX notiert. Für weitere Informationen über Interra Copper besuchen Sie bitte unsere Website unter www.interracoppercorp.com.

Im Namen des Board von Interra Copper Corp.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Katherine Pryde

Investor Relations

investors@interracoppercorp.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76966/InterraCopper_260924_DEPRCOM.002.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76966/InterraCopper_260924_DEPRCOM.003.png

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich insbesondere auf die erwartete Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Interra als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit dem operativen Betrieb von Mineralexplorationen verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere behördliche Genehmigungen zu erhalten, die für die Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlich sind, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Interra übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76966

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76966&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA46072A2020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.