Leerverkäufer-Attacke lässt Mutares-Aktie einbrechen

München (Reuters) - Ein kritischer Bericht des Leerverkäufers Gotham City Research hat die Aktien des Münchner Finanzinvestors Mutares um bis zu 27 Prozent ins Minus gedrückt.

Die im Kleinwerteindex SDax notierten Papiere fielen am Donnerstag vorübergehend auf ein Jahrestief von 18,64 Euro. Nach einer beschwichtigenden Stellungnahme des Unternehmens erholten sich die Papiere, lagen aber immer noch 14 Prozent im Minus. Gotham City Research hat nach eigenen Angaben Finanzwetten auf einen Kursverfall von Mutares abgeschlossen, die Leerverkaufs-Positionen summieren sich auf knapp 1,1 Prozent des Grundkapitals. Der Investor stelle bekannte Fakten "irreführend dar" und verzerre die Sachlage, um den Kurs zu drücken, erklärte Mutares.

In einem 54-seitigen Bericht befasst sich der Investor mit der Bilanzierung von Mutares, die sich auf die Übernahme und Sanierung angeschlagener Unternehmen spezialisiert hat. Darin wirft er dem Unternehmen unter anderem vor, dass sich sein Gewinn hauptsächlich aus Gebühren für Beratungsleistungen speise, die Mutares seinen Beteiligungen in Rechnung stelle. Zugleich leihe Mutares den Firmen in seinem Portfolio Geld. Kritisch sieht der Leerverkäufer auch, dass sich Mutares zunehmend verschulde, was angesichts des Geschäftsmodells riskant sei. Allein in diesem Jahr seien 235 Millionen Euro Schulden hinzugekommen.

Mutares verdient sein Geld mit Beratungsleistungen für die Firmen im Portfolio, mit Ausschüttungen und mit dem Weiterverkauf der Unternehmen. Die 30 Beteiligungen von Mutares erwirtschafteten im ersten Halbjahr Umsätze von insgesamt 2,61 (Vorjahr: 2,27) Milliarden Euro, viele davon schreiben aber rote Zahlen.

