Nasdaq-100 Index® - An entscheidender Schwelle!

Die Rückschläge von Anfang August und Anfang September haben die amerikanischen Technologietitel gut verdaut. Die anschließenden Erholungen lassen auf Monatsbasis zwei „Hammer“-Umkehrmuster entstehen. Vor dem Hintergrund dieser konstruktiven Kerzenformation steht der Nasdaq-100® aktuell an einer sehr wichtigen Schwelle. Gemeint sind die horizontalen Barrieren bei knapp 20.000 Punkten. Gelingt der Sprung über diese Hürden, entstünde eine charttechnische Bodenbildung. Mit anderen Worten: Ein solcher Befreiungsschlag macht die eingangs beschriebene Verschnaufpause endgültig vergessen. Im ersten Schritt rückt im Erfolgsfall das bisherige Rekordlevel bei 20.691 Punkten wieder auf die Agenda. Selbst konservativ ermittelt ergibt sich aus der dann abgeschlossenen Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von 1.500 Punkten bzw. ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 21.400 Punkten. D. h. im Ausbruchsfall werden neue Rekordstände zusehends wahrscheinlich. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich dagegen die 50-Tages-Linie (akt. bei 19.215 Punkten) an. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es diese Glättung in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.