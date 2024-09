WDH/AKTIE IM FOKUS: Commerzbank-Ziele bringen neuerliches Hoch seit 2012

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Inmitten der Übernahmefantasie sorgt die Commerzbank am Donnerstag auch mit ihren Geschäftsaussichten für positive Schlagzeilen. Das Frankfurter Bankhaus kündigte mitten im Kampf um ihre Eigenständigkeit deutlich höhere Ausschüttungen an die Aktionäre an. Zudem wurden die mittelfristigen Ertrags- und Renditeziele erhöht. All dies ließ den Kurs um zuletzt fast sechs Prozent steigen. Mit 16,22 Euro erreichte er das höchste Niveau seit Februar 2012.

Die Eigenkapitalrendite soll bis 2027 auf mehr als 12 Prozent steigen, während bislang eine Eigenkapitalrendite von 11,5 Prozent angepeilt worden war. Außerdem erwartet die Commerzbank 2027 einen Anstieg des Netto-Gewinns auf deutlich über drei Milliarden Euro, nachdem dieser 2023 bei 2,2 Milliarden Euro gelegen hatte. Zudem will die Bank ab dem kommenden Jahr mehr als 90 Prozent ihres Gewinns als Dividende ausschütten oder in Aktienrückkäufe stecken.

Wenn die neuen Ziele erreicht werden, zeichne sich deutliches Aufwärtspotenzial für die Gewinnschätzungen des Marktes ab, betonte RBC- Analystin Anke Reingen in ihrer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./tih/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------