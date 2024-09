EURO STOXX 50® - 5.000 Punkte: Die absolute Schlüsselmarke!

Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen zählt zu unseren analytischen Lieblingsansätzen. Aktuell stellt der Euro STOXX 50® ein gutes Beispiel dar, an dem sich unsere Vorgehensweise exemplarisch aufzeigen lässt. Doch der Reihe nach: Das Augusttief bei 4.474 Punkten brachte fast einen idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 4.400 Punkten. Im August und September haben die europäischen Standardwerte zudem jeweils lehrbuchmäßige „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt. Interessanterweise verfügen diese beiden Kerzen über fast deckungsgleiche Hochs bei 4.981/5.035 Punkten, d. h. ein Spurt über die beschriebenen Marken würde die „Hammer“-Formationen nach oben auflösen. An dieser Stelle kommt der Wochenchart als niedrigere Zeitebene ins Spiel. In der mittelfristigen Sicht kann die Kursentwicklung seit Anfang April als trendbestätigende Flagge interpretiert werden, deren obere Begrenzung aktuell bei 4.988 Punkten verläuft. Entsprechend würde ein nachhaltiger Spurt über die runde 5.000er-Marke für ein doppeltes Ausrufezeichen sorgen. Gelingt der Ausbruch, dann lässt das sich ergebende Kursziel das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 5.522 Punkten wieder auf die Agenda rücken.

EURO STOXX 50® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.