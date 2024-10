APA ots news: VOLKSBANK WIEN AG begibt erstmals Grüne Schuldverschreibungen für Private

Emissionserlös fließt in Finanzierung und/oder Refinanzierung geeigneter grüner Vermögenswerte. Wien (APA-ots) - Die VOLKSBANK WIEN AG begibt erstmals Grüne Schuldverschreibungen für das breite Publikum. Die Grünen Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000 Euro und einer Fixverzinsung von 2,75 % p.a. richtet sich an Privatanleger, Unternehmen und Selbständige. Selbständige Unternehmerinnen und Unternehmer können die Ausgaben im Rahmen des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages (GFB) steuerlich geltend machen. "Mit den Grünen Schuldverschreibungen schaffen wir für Privatanleger die Möglichkeit ein Investment zu tätigen, dessen Erlös in die Finanzierung und/oder Refinanzierung geeigneter grüner Vermögenswerte (nachhaltige Investitionen) in den Regionen fließt. Nachhaltigkeit und Regionalität sind seit mehr als 170 Jahren Teil unseres Geschäftsmodells und stecken bei uns sozusagen in den Genen. Im vergangenen Gesamtjahr wurden von den Volksbanken 95,8 % aller Finanzierungen in der jeweiligen Region getätigt.", erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. Die durch die Grünen Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel sind zweckgewidmet und stehen zur Finanzierung und/oder Refinanzierung geeigneter grüner Vermögenswerte im Volksbanken-Verbund zur Verfügung.*) Bei den Grünen Schuldverschreibungen (ISIN AT000B122312) handelt es sich um eine Daueremission mit einer Laufzeit bis zum 30.01.2029 ( Endfälligkeitstag). Die Grünen Schuldverschreibungen werden im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren und sind somit auch handelbar. Die Grünen Schuldverschreibungen werden in allen zum Volksbanken-Verbund gehörenden Instituten angeboten, Kundinnen und Kunden der VOLKSBANK WIEN AG können zusätzlich die Grünen Schuldverschreibungen den gesamten Oktober über spesenfrei zeichnen. Top ESG-Rating - Nachhaltigkeit bei Kunden besonders wichtig Mit einem ESG Risk Rating von 10,3, das von Sustainalytics, der internationalen Rating-Agentur für Nachhaltigkeit, vergeben wurde, liegt die VOLKSBANK WIEN AG unter den 50 bestplatzierten Banken der Welt (von 1.042 Instituten mit einem ESG Risk Rating). Das Thema Nachhaltigkeit spielt aber auch bei den Kundinnen und Kunden der österreichischen Volksbanken eine herausragende Rolle, wie die Unternehmer:innen-Studie 2024 ergab. Im Rahmen der Studie, die seit 2018 jährlich in Kooperation mit dem Gallup-Institut durchgeführt wird, erklärten 88 % der Befragten, dass Nachhaltigkeit ein sehr wichtiger bzw. wichtiger Aspekt ihres unternehmerischen Handelns ist. Weitere Details zu den Grünen Schuldverschreibungen 2,75 % VOLKSBANK WIEN AG Grüne Schuldverschreibungen 2024 - 2029 / Serie 3 - Emittentin: VOLKSBANK WIEN AG - Emittentenrating: A2 (Moody´s Long Term Debt) / BBB+ (Fitch Long- Term IDR) zu Beginn der Angebotsfrist - Gesamtnennbetrag: bis zu 100 Millionen Euro - aufstockbar auf bis zu 250 Millionen Euro - Beginn der Angebotsfrist: 01.10.2024 - Laufzeit: 30.10.2024 (Verzinsungsbeginn) bis 29.01.2029 ( Verzinsungsende) - Endfälligkeitstag: 30.01.2029 - Rückzahlung: 100,00 % des Nennbetrags nach Ende der Laufzeit - Verzinsung (vor Steuer): 2,75 % p.a., Zinstageberechnung: Act/Act ( ICMA) - ISIN/WKN: AT000B122312 / A3L1G2 Risiken Marktrisiko: Der Marktpreis der Grünen Schuldverschreibungen kann aufgrund von Veränderungen des Marktzinsniveaus sinken. Ein Verkauf vor Laufzeitende kann daher zu Kursverlusten führen. Die Rückzahlung zu 100 % des Nennbetrags gilt nur am Laufzeitende. Bonitätsrisiko: Anleger tragen das Bonitätsrisiko der VOLKSBANK WIEN AG. Bei Zahlungsunfähigkeit der VOLKSBANK WIEN AG kann es zu einem teilweisen Ausfall oder Totalausfall des eingesetzten Kapitals kommen. Der VOLKSBANK WIEN AG kann es ganz oder teilweise unmöglich oder untersagt sein, Zins- und/oder Kapitalrückzahlungen auf die Grünen Schuldverschreibungen zu leisten. Bail-in Risiko: Anleger sind dem Risiko einer gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ("bail-in") ausgesetzt. Risiko beschränkter Handelbarkeit: Während der Laufzeit kann die Verfügbarkeit des eingesetzten Kapitals aufgrund des Fehlens eines Sekundärmarktes und der fehlenden Kündigungsmöglichkeit seitens der Anleger eingeschränkt sein. Weitere Informationen können hier heruntergeladen werden: https://www.volksbankwien.at/boersen-u-maerkte/anleihen/volksbank- emissionen *) Anmerkung: Die VOLKSBANK WIEN AG beabsichtigt, einen Betrag in der Höhe des Nettobetrags der Erlöse aus der Emission der Grünen Schuldverschreibungen zur Gänze oder teilweise zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Kredite in Übereinstimmung mit dem Sustainability Bond Framework vom Jänner 2024 der VOLKSBANK WIEN AG (in der jeweils geänderten und/oder ersetzten Fassung, das "Sustainability Bond Framework"; [ https://www.volksbankwien.at/m101/volksbank/m044_43000/downloads/ir/- 2024_sustainability_bond_framework_deutsch.pdf ]) zu verwenden, die einen klaren Nutzen im Hinblick auf den Umweltschutz aufweisen. Geeignete grüne Kredite müssen den im Sustainability Bond Framework beschriebenen geeigneten grünen Kategorien entsprechen, wozu Projekte oder Vermögenswerten in den grünen Kategorien "Grüne Gebäude", "Erneuerbare Energien", "Energieeffizienz", "Sauberer Transport" und "Nachhaltige Landwirtschaft" gehören, und die jeweiligen Eignungskriterien gemäß Sustainability Bond Framework erfüllen. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 30,8 Mrd. Euro und betreut mit 3.128 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente) in 232 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die steuerliche Behandlung sowie die Auswahl der Anlagestrategie bzw des Finanzinstruments hängt von den persönlichen Verhältnissen (unter anderem Risikotoleranz, finanzielle Verhältnisse, etc) ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass der Begriff "Privatanleger" im Sinne der Definition "Kleinanleger" gem Artikel 4 (1)(11) der Richtlinie 2014/65/EU in der geltenden Fassung zu verstehen ist. Rechtsverbindlich und maßgeblich sind alleine die Angaben der endgültigen Bedingungen der Grünen Schuldverschreibungen. Diese sind im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der VOLKSBANK WIEN AG vom 17.05.2024, dem Nachtrag Nr. 1 vom 23.08.2024 sowie etwaiger weiterer Nachträge (zusammen der "Basisprospekt") zu lesen. Die Billigung des Basisprospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Grünen Schuldverschreibungen zu verstehen. Potenziellen Anlegerinnen und Anlegern wird empfohlen, den Basisprospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risken und Chancen der Entscheidung, in die Grünen Schuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen werden in deutscher Sprache von der VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, jederzeit auf Anfrage zur Verfügung gestellt und sind auch auf folgender Internetseite der VOLKSBANK WIEN AG verfügbar: https://www.volksbankwien.at/investor- relations/investor-relations/prospekte . Ein Nachtrag zum Basisprospekt wird unverzüglich durch die VOLKSBANK WIEN AG veröffentlicht, wenn ein wichtiger neuer Umstand, eine wesentliche Unrichtigkeit oder eine wesentliche Ungenauigkeit in Bezug auf die im Basisprospekt enthaltenen Angaben eingetreten ist, die die Bewertung der Grünen Schuldverschreibungen beeinflussen können und die zwischen der Billigung des Basisprospekts und dem Auslaufen der Angebotsfrist oder falls später der Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt auftreten oder festgestellt werden. Anlegerinnen und Anleger, die Erwerb oder Zeichnung der Grünen Schuldverschreibungen bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt haben, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder falls früher der Lieferung der Grünen Schuldverschreibungen eingetreten ist oder festgestellt wurde. Diese Anlegerinnen und Anleger werden über die Veröffentlichung des Nachtrags durch den jeweiligen Finanzintermediär kontaktiert. Dieser wird bei einer Ausübung des Widerrufsrechts behilflich sein. Die VOLKSBANK WIEN AG hat ein Eigeninteresse beim Vertrieb der Grünen Schuldverschreibungen und weist in diesem Zusammenhang auf den nicht vollständig auflösbaren Interessenkonflikt beim Vertrieb der Grünen Schuldverschreibungen hin. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. WERBUNG Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. KR Wolfgang Layr Telefon: +43 1/40137 - 3550 E-Mail: wolfgang.layr@volksbankwien.at Website: https://www.volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0048 2024-10-01/09:58