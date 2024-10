Heizungsableser Techem geht für 6,7 Mrd Euro an Investor TPG

Der Energiedienstleister Techem bekommt den nächsten Finanzinvestor als Eigentümer.

Die schweizerische Partners Group verkauft das Unternehmen aus Eschborn bei Frankfurt für 6,7 Milliarden Euro an die US-Beteiligungsgesellschaft TPG, die sich den singapurischen Staatsfonds GIC als Co-Investor an die Seite geholt hat, wie Techem am Dienstag mitteilte. Partners Group hatte parallel lange einen Börsengang geprüft. Die Schweizer hatten Techem 2018 zusammen mit den Co-Investoren CDPQ und OTPP für 4,6 Milliarden Euro gekauft. Sie steigen nun ebenfalls aus.

TPG erwirbt das Unternehmen für seinen Klimafonds TPG Rise Climate, der auf Dekarbonisierungs-Strategien setzt. Techem ist die bisher größte Transaktion für den Fonds, der 19 Milliarden Dollar eingesammelt hat. Der TPG Rise Climate hat einen etwas längeren Atem als klassische Private-Equity-Fonds, die ihre Beteiligungen im Schnitt fünf Jahre halten. Der Kaufpreis wird in zwei Tranchen bezahlt; die erste bei Abschluss der Übernahme im kommenden Jahr, die zweite im Juli 2027. Nach Branchendaten ist es die drittgrößte Übernahme durch Finanzinvestoren in Deutschland überhaupt und die größte in Europa in diesem Jahr.

Die 1952 gegründete Techem mit gut 4000 Mitarbeitern ist über das reine Ablesen von Verbrauchsdaten zu Heizung oder Wasser hinausgewachsen und hat sich einer energieeffizienten Bewirtschaftung von Gebäuden verschrieben. Techem sei auf dem Weg zum Partner für die Immobilienwirtschaft bei der Senkung der Energiekosten, sagte Vorstandschef Matthias Hartmann zu Reuters. Auf Unterstützung dafür hofft er auch bei den neuen Eigentümern. Vor allem TPG habe viel Softwareerfahrung: "Gemeinsam wollen wir unsere Position als führende Plattform für die Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa und darüber hinaus weiter ausbauen und vorantreiben", sagte Hartmann.

Der Trend zu einer Konsolidierung der Branche in Europa werde weitergehen. Allein in Deutschland gebe es neben den Branchenriesen wie Techem und Ista noch rund 300 kleinere Messdienste. Techem ist in 18 Ländern Europas aktiv.

Für Techem ist TPG der dritte Private-Equity-Investor: Die australische Macquarie hatte die Firma 2008 für knapp 1,5 Milliarden Euro gekauft und von der Börse genommen, zehn Jahre später wurde sie an Partners Group weiterverkauft. Unter der Ägide der Schweizer sei Techem jedes Jahr zweistellig gewachsen, sagte Hartmann. Im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) wuchs der Umsatz um 12,5 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro und überschritt damit erstmals die Milliardenmarke. Techem hatte Anfang des Jahres einen Großteil seiner Verbindlichkeiten bis 2029 verlängert und kommt auf eine Nettoverschuldung von 2,8 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag laut dem Zwischenbericht in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2024 bei 552 Millionen Euro.