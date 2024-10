TecDAX® - Ein verlorenes Jahr?

Beim Blick auf die nackte Performance des TecDAX® müssen Anlegerinnen und Anleger diese Frage wohl oder übel mit ja beantworten. Schließlich konnten die deutschen Tech-Werte im bisherigen Jahresverlauf lediglich um gut 2 % zulegen. Ein ähnliches Kursplus hat der große DAX®-Bruder allein im September erzielen können. Dennoch ist das Technologieaktienbarometer derzeit einen besonderen charttechnischen Blick wert. Schließlich pendelt der Index in diesem Jahr unter dem Strich seitwärts. Auf Monatsbasis schlägt sich diese Entwicklung in einer ganzen Batterie von Kerzen mit kleinen Körpern nieder. In der Vergangenheit war diese Konstellation oftmals der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls. Der August bzw. der September liefern in diesem Zusammenhang möglicherweise einen wichtigen Fingerzeig, denn in beiden Monaten steht jeweils ein sog. „Hammer“ zu Buche. Ein neues Jahreshoch oberhalb von 3.476/3.490 Punkten würde deshalb für ein doppeltes Ausrufezeichen sorgen, indem sowohl die „Hammer“-Muster als auch die o. g. Schiebezone „bullish“ aufgelöst wäre. Ein erfolgreicher Ausbruch verleiht zudem der größeren Bodenbildung seit dem Frühjahr 2022 zusätzlichen Nachdruck. Per Saldo steht der TecDAX® u. E. vor einem doppelten Ausbruch und einem neuen Vola-Impuls.

TecDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TecDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

