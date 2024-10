DSV sammelt fünf Mrd Euro Kapital für Schenker-Kauf ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kopenhagen/München (Reuters) - Die dänische Spedition DSV hat für die Übernahme des Rivalen Schenker von der Deutschen Bahn umgerechnet fünf Milliarden Euro frisches Kapital eingesammelt und dabei mehrere neue Investoren an Bord genommen.

DSV platzierte über Nacht neue Aktien im Wert von 37,3 Milliarden dänischen Kronen (rund fünf Milliarden Euro) bei Großanlegern, wie das Unternehmen in der Nacht zum Freitag mitteilte. Damit finanziert DSV gut ein Drittel des Kaufpreises von Schenker mit Eigenkapital. Die Dänen hatten sich mit einem 14,3 Milliarden Euro schweren Gebot gegen den Finanzinvestor CVC durchgesetzt.

Die neuen Aktien wurden zu 1410,5 dänischen Kronen platziert - also ohne einen Abschlag zum Schlusskurs vom Donnerstag. Am Freitag legten sie an der Kopenhagener Börse zur Eröffnung acht Prozent zu.

Für mehr als die Hälfte des Volumens - rund 21 Milliarden Kronen - hatte sich DSV vorab feste Zusagen bestehender und neuer Aktionäre gesichert, darunter der US-Vermögensverwalter Blackrock (rund 1,1 Milliarden Dollar), der kanadische Pensionsfonds CPPIB (700 Millionen), der norwegische Staatsfonds (400 Millionen) sowie der dänische Fonds BLS Capital. Das half DSV, die ungewöhnlich große Platzierung binnen weniger Stunden an den Mann zu bringen. Fünf Banken waren daran beteiligt: BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, JP Morgan und Nordea. Das Grundkapital erhöht sich damit um 12,4 Prozent.

Am Donnerstag hatte DSV vorläufige Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und sich für das Gesamtjahr optimistischer gezeigt. Das bereinigte operative Ergebnis erreichte 4,4 Milliarden Kronen. Zum Jahresende 2024 soll es zwischen 16 und 17 (bisher 15,5 bis 17) Milliarden dänischen Kronen liegen.

