Deutsche Telekom – Branchenprimus profitiert von dynamischem Neukundenwachstum und hochprofitabler US-Mobilfunktochter!

Deutsche Telekom überzeugt dank Bundle-Strategie mit starkem Neukundenwachstum!

Die Deutsche Telekom versteht es im aktuell weiterhin wettbewerbsintensiven Marktumfeld geschickt, ihre überlegene Netzabdeckung auszuspielen. Da man über das mit Abstand beste Breitband- und 5G-Netzwerk verfügt, kann man aktuell sowohl auf dem Heimatmarkt als auch im Europa-Geschäft bei Breitbandinternet sowie im Mobilfunksegment mit einem dynamischen Neukundenwachstum punkten. Dank attraktiver Bundle-Angebote und vergünstigten Tarifangeboten für Family & Friends kann man seit geraumer Zeit auch mit einem dynamischen Neukundenwachstum überzeugen. Allein im abgelaufenen Q2 überzeugte man im Deutschlandgeschäft bei Highspeed-Glasfaseranschlüssen (+113.000) sowie im Mobilfunksegment (+311.000) mit deutlichen Zuwächsen, während man auch im Europageschäft mit 183.000 Mobilfunkkunden sowie 53.000 neuen Breitbandanschlüssen ebenfalls überzeugen konnte.

T-Mobile US überzeugt dank überlegener 5G-Netzabdeckung mit dynamischer Neukundenentwicklung!

Eigentlicher Wachstumstreiber bleibt bei der Deutschen Telekom weiterhin die hochprofitable Konzerntochter T-Mobile US. Die Nummer Zwei auf dem US-Mobilfunkmarkt verfügt über das mit Abstand am besten ausgebaute 5G-Mobilfunknetz in den USA und kann daher seit Jahren mit einem dynamischen Neukundenwachstum aufwarten. Da man mit attraktiven neuen Angeboten Marktanteile gewinnt, dürfte man in 2024 das obere Ende der kürzlich nach oben revidierten Prognose beim Neukundenwachstum (+5,4 bis 5,7 Mio. Mobilfunkvertragskunden) erreichen. Auch bei Highspeed Internet-Connections via 5G ist man dank Kombitarifen für Bestandskunden im Privat- und Firmenkundensegment mittlerweile der am schnellsten wachsende Player in diesem Segment und hat mit 5,6 Mio. Bestandskunden hier eine kritische Größe erreicht.

T-Mobile US will Gewinnwachstum mittelfristig nachhaltig beschleunigen!

Dank der exzellenten Ertragsperspektiven und dem dynamischen Neukundenwachstum sieht sich die Nummer Zwei auf dem US-Mobilfunkmarkt weiter auf profitablem Wachstumskurs. So peilt man bei den hochmargigen Service-Erlösen dank neuer Tarife ein Wachstum von 5 % p.a. an. Auch der operative Gewinn (EBITDA) soll mittelfristig deutlich steigen, wobei man bis Ende 2027 hier einen Wert von 38 bis 39 Mrd. USD anpeilt, nach 29,1 Mrd. USD in 2023. Neben den jüngst angekündigten Übernahmen (Low-Cost-Carrier Mint Mobile, Mobilfunksparte des Konkurrenten U.S Cellular) will man dies u.a. durch weitere Kostensenkungsmaßnahmen sowie einer Optimierung der Mobilfunknetzwerkinfrastruktur erreichen. Hier ist u.a. in Kooperation mit der KI-Schmiede OpenAI die Einführung eines neuen KI-basierten Customer-Service-Angebots (IntentCX) geplant, das Kundenanfragen und Probleme auf Basis der vorhandenen Nutzerdaten beantworten bzw. bearbeiten kann. Gemeinsam mit Ericsson, NVIDIA und anderen Technologieschwergewichten arbeitet man außerdem an KI-basierten Performance-Tools, mit denen man die Mobilfunknetzwerkinfrastruktur optimieren und damit auch die Kosten senken will.

Deutsche Telekom dürfte dank T-Mobile US beim Konzernergebnis deutlich zulegen!

Von den starken Ertragsperspektiven der hochprofitablen US-Mobilfunktochter dürfte auch die Konzernmutter Deutsche Telekom in den kommenden Jahren profitieren. Denn der Bonner Branchenprimus hatte seine Beteiligung an T-Mobile US zuletzt auf mehr als 50 % aufgestockt. Da der Analystenkonsens bei T-Mobile US für die kommenden Jahre von einem weiteren dynamischen Gewinnwachstum ausgeht, wobei das EPS in 2025 bereits bei 10,89 USD liegen soll, während der bereinigte Gewinn je Aktie in 2023 bei 6,93 USD lag, dürfte auch die Konzernmutter beim Ergebnis in den kommenden Jahren deutlicher zulegen. Operativ hatte die Deutsche Telekom zuletzt mit einem starken Q2-Zahlenwerk überzeugt. Da man bei den margenstarken Service-Erlösen einen deutlichen Anstieg von 4,9 % vorzuweisen hatte, verzeichnete man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA AL) einen deutlichen Anstieg von 7,8 % auf 10,8 Mrd. Euro. Auch unterm Strich schnitt man beim bereinigten Nettogewinn mit einem Anstieg von 1,98 auf 2,24 Mrd. Euro besser als erwartet ab. Im Anschluss hob die Deutsche Telekom ihre Jahresprognose für den Free Cashflow aufgrund niedrigerer Investitionen von 18,9 auf 19,0 Mrd. Euro an, während man beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA AL) weiterhin mit einem Gewinn von 42,9 Mrd. Euro rechnet. Auch der Analystenkonsens rechnet bei der Deutschen Telekom mittelfristig trotz weiterhin hoher Investitionen in den Netzausbau mit steigenden Ergebnissen. So dürfte der Gewinn je Aktie in 2024 laut FactSet bereits bei 1,82 Euro liegen, während für 2025 bereits ein EPS von knapp 2,00 Euro erwartet wird. Damit sinkt das KGV auf Basis der Schätzungen für 2025 auf 13,3, was auch im Branchenvergleich moderat erscheint.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Deutsche Telekom AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Telekom AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DQ12CE, das am 26.09.2025 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Deutsche Telekom AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 26,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Deutsche Telekom AG an der maßgeblichen Börse am 19.09.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 26,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 26.09.2025 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Deutsche Telekom AG am 19.09.2025 auf oder über 26,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 08.10.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion