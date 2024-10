Erholungsversuch | Microsoft erneut abgestuft | Gewinnmitnahmen China-Tech

Die Wall Street hat einen wesentlichen Teil der Rallye in Folge der festen Arbeitsmarktdaten am Freitag wieder abgegeben. Neben dem Anstieg der Renditen bei Staatsanleihen, hat sich der Anstieg des VIX Volatilitäts-Index und der steigende Ölpreis belastend ausgewirkt. Verantwortlich dafür waren neben den Spannungen in Nahost vor allem Hurrikan Milton im Golf von Mexico. Wir sehen eine am Dienstag vorbörslich freundlich Stimmung, wobei Investoren im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise vorsichtig bleiben dürften. Sollte die Inflation über den Zielen liegen, könnten die Renditen der Staatsanleihen weiter anziehen. Im Fokus bleiben diese Woche die KI-Werte. Nach dem NVIDIA AI Summit am Montag, und sehr positiven Aussagen von Foxconn zur Blackwell-Nachfrage, finden am Donnerstag der AMD Advancing AI-Event, und bei Tesla das Robotaxi-Event statt.



00:00 Roblox

01:30 Staatsanleihen | Verbraucherpreise | Zinsen

04:55 Blackout Periode | Wegfall Aktienrückkäufe

06:35 US Wahlen | Zu rasante Zinssenkungswelle?

08:40 Geopolitik

10:13 China: Stimulus, Aktienmarkt u.a.

13:01 Hurrikan Milton | Disney, Comcast, Chubb

15:05 Pepsi | Microsoft

17:40 Amazon | Apple | Qualcomm | Netflix

19:22 Nvidia | Super Micro

21:20 Tesla | Google | First Solar

25:27 American Express | Bank of America

26:33 Honeywell | Boston Beer | GM

