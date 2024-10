APA ots news: Erfolg verbindet: Volksbanken-Familie gratuliert Hudson

Victoria Hudson vom SVS Schwechat ist Sportlerin des Jahres 2024. Wien (APA-ots) - Die VOLKSBANK WIEN AG und ihre regionale Verwaltungsgenossenschaft VB Ost Verwaltung eG unterstützen regionale Initiativen, um das Gemeinwohl zu fördern. So wird unter anderem auch der SVS Schwechat finanziell unterstützt, der den weiteren Erfolg nach Gold bei der Leichtathletik-EM seines Mitglieds Victoria Hudson feiert, die zur Sportlerin des Jahres 2024 gewählt wurde. Einmal im Jahr werden die österreichischen Sportlerinnen und Sportler mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt. Im Rahmen der Sporthilfe-Gala wurden am 3. Oktober 2024 die Niki-Awards in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Die niederösterreichische Speerwerferin Victoria Hudson wurde zur Sportlerin des Jahres gekürt. Für die VOLKSBANK WIEN AG und ihre Verwaltungsgenossenschaft VB Ost Verwaltung eG eine besondere Freude, da Hudsons Verein, der SVS Schwechat, von den beiden Institutionen gesponsert wird. Im Verbund gratulieren sie nun Victoria Hudson zum Erfolg. "Getreu dem genossenschaftlichen Prinzip und unserem Motto Aus der Region - für die Region, unterstützen wir gerne lokale Initiativen wie Sportvereine. Dass eine unserer Schützlinge zur Sportlerin des Jahres gewählt worden ist, freut uns besonders und bestärkt uns in unserem gesellschaftlichen Engagement. Wie gratulieren Victoria Hudson sehr herzlich und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg", sagt Gottfried Schamschula, Vorstand der VB Ost Verwaltung eG. VB Ost Verwaltung eG Die VB Ost Verwaltung eG wurde 1921 gegründet. Als genossenschaftliche Bank "Volksbank Ost Genossenschaft m.b.H" hat diese den Osten Niederösterreichs und das nördliche Burgenland betreut. Heute zählt die VB Ost Verwaltung eG zu den größten Aktionären der VOLKSBANK WIEN AG. Ihre wesentliche Aufgabe besteht in der Wahrnehmung der Eigentümerrechte, der Verwirklichung des gesetzlichen genossenschaftlichen Förderauftrages. Letzteres führte und führt zu Projekten zum Wohle der Region von gesellschaftspolitischer Relevanz, also Themen wie Integration, Inklusion, Vernetzung der Genossenschafter zu Kooperationen. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. KR Wolfgang Layr Telefon: +43 1/40137 - 3550 E-Mail: wolfgang.layr@volksbankwien.at Website: https://www.volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0061 2024-10-09/10:18