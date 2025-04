APA ots news: Bestes Business-Internet Österreichs: Drei gewinnt connect professional Kundenbarometer

Mit einer deutlichen Steigerung in den Bereichen Netzqualität und Kundenservice sowie hervorragenden Image- und Weiterempfehlungswerten hat sich Drei Österreich gegen den Mitbewerb durchgesetzt und den Spitzenplatz beim diesjährigen connect professional Kundenbarometer Internet B2B eingenommen. Verbesserungen im Netzbereich und steigende Kundenzufriedenheitswerte sind laut connect ausschlaggebend für diese Platzierung. Drei von vier Kategoriesiege gehen zudem in diesem Jahr an Drei: Netzqualität, Marke/Anbieter sowie Service-App. Rudolf Schrefl, CEO von Drei : "Diese Auszeichnung bestätigt unseren eingeschlagenen Weg. Seit 2023 investieren wir konsequent in Netzqualität, Innovation und Kundenservice - mit Wirkung: Allein 1,2 Milliarden Euro fließen in den 5G-Ausbau, und bis Ende des Jahres werden 738 bislang unterversorgte Gemeinden an unser 5G-Netz angeschlossen sein. Parallel dazu entwickeln wir unsere Services für Geschäftskunden laufend weiter. Die Ergebnisse des Kundenbarometers zeigen, dass unsere Kund:innen diesen Fortschritt spüren. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team - dieser Erfolg ist eine starke gemeinsame Leistung!" Steigerung in allen vier Hauptkategorien Im Vergleich zum Vorjahresranking hat sich Drei Österreich um 15 Punkte auf insgesamt 113 Punkte verbessert. Neben der Netzqualität, die gleich um 24 Punkte nach oben geklettert ist, liegt auch der Bereich Kundenservice um 13 Punkte über dem Vorjahresergebnis. Marken - und Imagewerte haben sich ebenso verbessert wie die Kategorie App, zu der die Aspekte Sicherheit, Bedienung/Handhabung sowie Funktionsumfang der App zählen. Nähere Ergebnisse und Informationen zum aktuellen connect professional Kundenbarometer sind hier abrufbar. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser.