Habeck erwartet Durchbruch für grünen Stahl - Thyssen sollte Umbau fortsetzen

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hofft, dass das Bekenntnis von Thyssenkrupp zu grünem Stahl weiter steht.

"Es wird in dem Jahr 2040 grünen Stahl auf dem Weltmarkt geben, wahrscheinlich vor allem grünen Stahl auf dem Weltmarkt geben und 2050 nur noch grünen Stahl geben", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Ansonsten könnten die Klimaschutzvorgaben nicht eingehalten werden. Der Konzern müsse ein Interesse daran haben, dass grüner Stahl in Deutschland hergestellt werde. "Deswegen setze ich darauf, dass die Zusagen eingehalten werden." Thyssenkrupp müsse das Projekt durchziehen.

Der Konzern sei derzeit allerdings in einer "Umsortierungsphase", ergänzte Habeck. "Das muss schnell zu einem guten Ende kommen." Bislang hätten Vorstand und Aufsichtsrat stets betont, grünen Stahl in Duisburg herstellen zu wollen. Für die Region und die Zukunftsfähigkeit sei dies entscheidend.

Der kriselnde Industriekonzern hatte Anfang der Woche ein Fragezeichen hinter seinen Plänen für einen grünen Umbau der Stahl-Produktion gemacht. Das Projekt wird mit Milliardensummen vom Staat gefördert. Das Land Nordrhein-Westfalen drohte mit der Rückforderung seiner Fördermittel, sollte das Vorhaben nicht umgesetzt werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)