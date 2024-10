EQS-News: Positive operative Entwicklungen der Beteiligungen im ersten Halbjahr 2024

EQS-News: CR Energy AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Positive operative Entwicklungen der Beteiligungen im ersten Halbjahr 2024



11.10.2024 / 10:54 CET/CEST

CR Energy AG: Positive operative Entwicklungen der Beteiligungen im ersten Halbjahr 2024

Kleinmachnow, 11. Oktober 2024 – Die CR Energy AG („CR Energy“, ISIN: DE000A2GS625) hat ihre Halbjahreszahlen 2024 veröffentlicht. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte CR Energy über ihre Beteiligungen eine positive operative Entwicklung erzielen. So wurden in den ersten sechs Monaten über 170 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von mehr als 11.000 Quadratmetern an ihre Auftraggeber übergeben. Diese Entwicklung spiegelt sich noch nicht bilanziell in den Halbjahreszahlen wider. Der Betriebsertrag bezifferte sich zum 30. Juni 2024 auf 66 TEUR. Hierin sind noch nicht die 9,3 Mio. EUR aus den Ergebnisabführungsverträgen zwischen CR Energy und ihren Beteiligungen Terrabau und Solartec enthalten. Die Erträge aus den Ergebnisabführungen werden zum Jahresende 2024 abgebildet. Die Eigenkapitalquote bezifferte sich zum Bilanzstichtag auf rd. 98 %.

CR Energy plant auch für das Gesamtjahr die positive Entwicklung des operativen Geschäfts fortzuführen. Die Bauprojekte liegen nach aktuellem Stand im Zeitplan. Zudem wird ein durch das Land Berlin gefördertes Bauprojekt voraussichtlich in den nächsten Monaten beginnen. Mit der Erschließung des Marktsegments „gefördertes Wohnen“ sieht sich CR Energy in einem wachsenden Zukunftsmarkt stark positioniert.

Der Halbjahresbericht der CR Energy ist abrufbar unter folgendem Link: https://cr-energy.de/investor-relations/#berichte

Über CR Energy

CR Energy AG gründet und entwickelt innovative und wachstumsstarke Unternehmen im Bereich der Energieversorgung und des nachhaltigen Wohnungsbaus. Sie unterstützt diese Unternehmen als strategischer Partner beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie.

