5.200 Euro in Dividendenkönige investieren und ab 2025 jeden Monat mindestens 10 Euro Dividende kassieren

Jeden Monat ein verlässliches, steigendes passives Einkommen aus Dividenden zu erhalten ist gar nicht schwer. Wer insgesamt 5.200 Euro zu gleichen Teilen in die folgenden drei Aktien investiert, kann sich auf mindestens 10 Euro Brutto-Dividenden pro Monat freuen (Stand aller Angaben: 06.10.2024). Die Dividenden fließen jeden Monat, da die drei Unternehmen je einmal im Quartal in unterschiedlichen Monaten Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Und da die Unternehmen jeweils Dividendenkönige mit einer Historie von über 50 Jahren kontinuierlicher Dividendensteigerungen sind und in meinen Augen auch heute gut aufgestellt sind, erscheint mir die Wahrscheinlichkeit für weitere, kontinuierliche Dividendensteigerungen groß.

Illinois Tool Works – Nicht nur die Dividenden steigen stetig

Der erste Dividendenkönig, um diesen Plan umzusetzen ist Illinois Tool Works (WKN: 861219). Der US-Industriekonzern stellt eine breite Palette von Produkten her, die von Messgeräten über Küchengeräte, Zulieferteile für die Automobilindustrie, Industrieklebstoffe, Schweißzubehör bis hin zu Befestigungslösungen für die Bauindustrie reichen.

Diese breite Aufstellung hat es dem Unternehmen ermöglicht über diverse Wirtschaftszyklen hinweg seit 53 Jahren ohne Unterbrechung die Dividende zu erhöhen. Zuletzt stieg die Dividende um 7 %, die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,3 %. Bei einer Anlage von 1.733 Euro (ein Drittel von 5.200 Euro) springen also 10 Euro Dividende im ersten Monat eines jeden Quartals für uns Anleger heraus.

Ich erwarte, dass nicht nur die Dividenden, sondern auch die Gewinne in Zukunft mit ordentlichen Raten steigen werden. Illinois Tool Works hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 den Gewinn je Aktie um 9 bis 10 % pro Jahr zu steigern. Auch wenn der Gewinn je Aktie um letzten Quartal „nur“ um 2 % anstieg, traue ich dem Unternehmen zu, sein Ziel zu erreichen. Schließlich lag das Gewinnwachstum in den letzten zehn Jahren ebenfalls bei rund 10 % p.a. In Anbetracht dieses angepeilten Wachstums und der soliden, breiten Aufstellung des Unternehmens erscheint mir das KGV von 27 angemessen.

Dividende aus Windeln, Waschmittel & Co. – Procter & Gamble

Wir machen weiter mit dem Konsumgütergiganten Procter & Gamble (WKN: 852062). Das US-Unternehmen ist mit Marken wie Oral-B, Head & Shoulders, Ariel, Braun und Pampers in der wenig zyklischen Branche Reinigung und Körperpflege aktiv.

Entsprechend wächst das Geschäft auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 stiegen sowohl der Umsatz als auch der Gewinn je Aktie um 2 %. Die Dividende wurde um 7 % gesteigert und damit seit nun 68 Jahren kontinuierlich erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,4 % – macht 10,3 Euro im zweiten Monat eines Quartals für uns.

Ich traue der Aktie von Procter & Gamble zusätzlich zu den Dividenden weitere Kurssteigerungen zu. Denn das weltweit aufgestellte Geschäft wächst ordentlich, die starken Marken erlauben gewisse Preissteigerungen, die den Gewinn antreiben sollten. Kontinuierliche Aktienrückkäufe erhöhen den Gewinn je Aktie zusätzlich. Dieser soll laut dem Management im aktuellen Geschäftsjahr zum Beispiel um 10 bis 12 % steigen. Gemessen daran finde ich das KGV von 28 in Ordnung.

Dividendenkönig mit Aufholpotenzial: Target Corporation

Mit einem Umsatz von 107 Mrd. US-Dollar im letzten Geschäftsjahr zählt Target Corporation (WKN: 856243) zu den größten Einzelhändlern der USA. Das Unternehmen hat seine Dividende seit 52 Jahren in jedem Jahr erhöht – zuletzt um 2 %. Die Dividendenrendite von 2,9 % münzt sich in unserem Beispiel in 12,7 Euro Dividende im dritten Monat eines jeden Quartals um.

Während die Dividende stetig gesteigert wurde, war das operative Geschäft in den letzten Jahren ungewohnt volatil. Während der Corona-Pandemie war die Nachfrage nach Haushaltswaren, Elektronikartikeln, Sportartikeln, usw. enorm und ließ die Umsätze und Gewinne explodieren. Von 2019 bis 2021 verdoppelte sich der Gewinn. Target ging von einer Fortsetzung dieser hohen Nachfrage aus und packte sich die Lager voll. Als sich das Geschäft ab 2022 schließlich normalisierte musste das Unternehmen nun seine hohen Lagerbestände mittels Rabatten abbauen. Die Gewinne brachen ein. Hinzu kam eine – auf aufgrund der hohen Inflation – eingetrübte Konsumentenstimmung, die zu einer geringeren Nachfrage nach nicht notwendigen Artikeln führte.

Dieser externe Gegenwind könnte nun jedoch langsam nachlassen und Target damit wieder auf den langjährigen Wachstumspfad zurückkehren. Im letzten Quartal stieg der vergleichbare Umsatz schon wieder um ordentliche 2 %, der Gewinn je Aktie sogar um 40 %. Ich sehe Target mit seiner Omnichannel-Strategie, cleveren Store-in-Store Konzepten und starken Eigenmarken gut aufgestellt, um den Gewinn langfristig mit hohen einstelligen Raten zu steigern. Das KGV von 17 ist in meinen Augen entsprechend nicht zu hoch.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Illinois Tool Works, Procter & Gamble und Target. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

