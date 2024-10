APA ots news: FMA erinnert an Meldepflichten bei Krediten an verbundene Kundengruppen - Klumpenrisiken häufig im Bereich Gewerbeimmobilien

Zweite Ausgabe der neuen FMA-Publikationsreihe "Reden wir über Aufsicht" zum Thema Gruppe verbundener Kunden. Wien (APA-ots) - Die Regeln der Bankenaufsicht für Großkredite sollen verhindern, dass sich bei Kreditinstituten Klumpenrisiken aufbauen, die zu plötzlichen Großverlusten führen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) erinnert daran, dass es zur Vermeidung solcher Klumpenrisiken und Ansteckungskanäle entscheidend ist, miteinander verbundene Kundengruppen als solche zu erkennen und auch entsprechend zu melden. In der Praxis sind die wirtschaftlichen Verbindungen speziell im Bereich der Gewerbeimmobilien oftmals nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Richtlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA ) und eine seit diesem Sommer geltende Delegierte Verordnung der Europäischen Kommission haben jedoch mehr Klarheit bei Definitionen und Anwendung geschaffen, wie die zweite Ausgabe der neuen FMA- Publikationsreihe "Reden wir über Aufsicht" feststellt. Die häufig beobachtete Zurückhaltung bei der Feststellung von Gruppenbildung wird damit nicht fortgesetzt werden können, heißt es in der Publikation, mit der die FMA zukünftig in loser Folge aufsichtliche Erwartungen zu aktuellen Themen erläutert. "Kreditinstitute müssen hinter die Fassaden ihrer Großkreditnehmer schauen, um Abhängigkeitsverhältnisse zu erkennen", so die FMA-Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller. "Wirtschaftliche Abhängigkeit kann durch verschachtelte Strukturen von Briefkastenfirmen verschleiert werden, und sie kann mannigfache Formen haben, wie zum Beispiel gegenseitige Garantien, Personengleichheit bei Geschäftsführung und Gesellschaftern oder undurchsichtige Beteiligungsstrukturen. In den letzten Monaten haben wir gerade im Immobilienbereich öfters gesehen, dass angeblich unabhängige Firmen wie Dominosteine purzeln." Die FMA-Reihe "Reden wir über Aufsicht" richtet sich an Beaufsichtigte und das interessierte Fachpublikum und soll in verständlicher Weise die Erwartungshaltung der FMA im Hinblick auf die bestehende Rechtslage deutlich machen und damit die Compliance verbessern. Beispiele aus der Praxis und anwendungsbezogene Fragen sollen die Umsetzung und die Erfüllung gesetzlicher Normen erleichtern. Rückfragehinweis: FMA-Mediensprecher Boris Gröndahl Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0043 2024-10-14/10:05