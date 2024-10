Original-Research: PAL Next AG (von Montega AG): Verkaufen

^ Original-Research: PAL Next AG - von Montega AG 14.10.2024 / 18:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PAL Next AG Unternehmen: PAL Next AG ISIN: DE000A12UPJ7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Verkaufen seit: 14.10.2024 Kursziel: 1,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt Der Geschäftsverlauf der PAL Next AG (bis 09/2024: PANTAFLIX AG) hat sich in den ersten sechs Monaten 2024 planmäßig entwickelt. Darüber hinaus veröffentlichte das Unternehmen im August mit SPACE VETS die erste nahezu vollständig mit Künstlicher Intelligenz (KI) produzierte Animationsserie. Top Line im Produktionsjahr deutlich unter Vorjahr: Da sich viele Produktionen, wie DAS LEBEN DER WÜNSCHE und ASBEST - Staffel 2 derzeit im Dreh oder in der Postproduktion befinden und deren Umsätze erst 2025 realisiert werden, beliefen sich die Erlöse zur Jahresmitte auf lediglich 1,2 Mio. EUR (H1 2023: 21,2 Mio. EUR). Diese resultierten hauptsächlich aus einer weiteren Teilrealisierung für das Projekt DER TIGER. Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs verschlechterte sich das EBIT lediglich auf -2,3 Mio. EUR (H1 2023: -0,7 Mio. EUR). Unterstützend wirkten sich ein niedrigerer Materialaufwand aufgrund des geringen Volumens an Auftragsproduktionen sowie ein geringerer Personalaufwand nach der im Vorjahr erfolgten Restrukturierung aus. Darüber hinaus konnten die Dreharbeiten für den Kinofilm DAS LEBEN DER WÜNSCHE im Juli erfolgreich abgeschlossen werden. Der Film wird voraussichtlich 2025 in die deutschen Kinos kommen. Außerdem wurden die Dreharbeiten für den Kinofilm ONE HIT WONDER unlängst begonnen. Attraktive Perspektive der neuen KI-Strategie in den Fokus der Equity Story gestellt: Mit der Veröffentlichung der Pilotfolge von SPACE VETS hat die PAL Next Tochter Storybook Studios GmbH den Startschuss für die erste weitestgehend KI-generierte Animationsserie abgegeben. Die Serie wurde in nur 60 Tagen produziert, was im Vergleich zu traditionellen Animationsproduktionen, die oft mehrere Monate dauern, eine deutliche Zeitersparnis darstellt. Der Einsatz von KI ermöglicht es somit, Produktionskosten erheblich zu senken, indem manuelle Arbeitsprozesse automatisiert werden. Die Bekanntgabe des Vertriebskanals und der Höhe erzielbarer Erlöse erwarten wir in der ersten Jahreshälfte 2025, so dass die Visibiliät bezüglich der Skalierbarkeit des neuen Formats noch sehr gering bleibt. Ausblick bestätigt: Für das laufende GJ erwartet das Unternehmen weiterhin ein Erlösniveau von 3,0 bis 4,5 Mio. EUR und ein EBIT zwischen -4,0 und -2,5 Mio. EUR. In 2025, dem Jahr der Fertigstellung und Veröffentlichung diverser Projekte, dürften die Erlöse dann auf mindestens 21 Mio. EUR ansteigen. Im Ergebnis wird das Erreichen des Break Even angestrebt. Fazit: Mit der KI-generierten Animationsserie SPACE VETS bieten sich der PAL Next AG vielversprechende Chancen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, insbesondere im Animationsbereich. Angesichts deutlich verkürzter Produktionszeiten ist im Falle einer positiven Vermarktung zukünftig eine Vielzahl von Veröffentlichungen im Geschäftsjahr möglich, so dass eine stetige Umsatzgenerierung und weniger starke Schwankungen der Ergebnisgrößen perspektivisch erreichbar sein dürften. Angesichts der u.E. noch unzureichenden Visibilität nehmen wir keine Änderungen in unserem DCF-Modell vor. Somit bestätigen wir das Kursziel von 1,00 EUR und halten weiterhin an unserem Rating fest. 