APA ots news: European Locomotive Leasing sichert sich 250 Mio. Euro Finanzierung zur Erweiterung der größten Vectron-Flotte in Europa

Wien (APA-ots) - 15. Oktober 2024 - European Locomotive Leasing (ELL) hat eine Finanzierungsrunde über 250 Mio. Euro in Form einer Senior Secured CAPEX revolving credit facility auf sieben Jahre abgeschlossen. Die Finanzierung dient dem weiteren Wachstum der ELL-Flotte, die damit auf über 300 Siemens Vectron Lokomotiven wachsen wird. ELL wird damit die führende Marktposition als Eigner der größten Vectron Flotte weiter absichern. ELL CEO Christian Kern zeigt sich zufrieden: "Die Emission war viermal überzeichnet, obwohl nur eine eingeschränkte Zahl an Banken überhaupt zur Teilnahme eingeladen wurde. Das bestätigt das Vertrauen der Investoren in das robuste Geschäftsmodell der ELL. Es ist gelungen, in einem herausfordernden Umfeld überdurchschnittliche Performance abzuliefern!" ELL erweitert Bankenpartnerschaft und fördert nachhaltiges Wachstum im Schienenverkehr An der Finanzierung der ELL sind nunmehr zwölf Banken beteiligt. Mit dieser Runde wurden zwei weitere Banken in den bestehenden Bankenklub aufgenommen. ELL wurde 2014 mit Niederlassungen in Wien und München gegründet und hat sich zu einem wichtigen Anbieter von Leasing- und Servicedienstleistungen für Elektrolokomotiven in ganz Kontinentaleuropa entwickelt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die größte Vectron-Flotte in Europa, die sowohl für Güter- als auch für Personenzugbetreiber eingesetzt wird. Die Lokomotiven der ELL sind vollständig elektrifiziert und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung des Bahnsektors. Die Vectron-Lokomotiven sind für ihre Flexibilität bekannt und eignen sich für den Betrieb in verschiedenen europäischen Ländern und Bahnsystemen. Über ELL European Locomotive Leasing ELL wurde 2013 gegründet und ist seit 2014 operativ - die erste Lok wurde im Juni 2014 geliefert und gleich vermietet. Unsere Eigentümer sind AXA und Predica/Crédit Agricole, seit September 2022 ist Mag. Christian Kern unser CEO. Wir verfügen derzeit über Niederlassungen in Wien, Gräfelfing bei München und Posen in Polen. Wir haben ein branchenerfahrenes und professionelles Team, das mit Leidenschaft daran arbeitet, die Bahn zum Transportmittel der Wahl zu machen. Durch unsere optimierte Firmenstruktur und unser Lean Management sind wir reaktionsschnell und können flexibel auf die Anforderungen der Kunden und des Marktes reagieren. Wir streben langfristige Partnerschaften und Kundenbeziehungen an. Als größter Anbieter von Siemens Vectron Lokomotiven verfügen wir über die umweltfreundlichste Flotte mit state-of-the-art Energieeffizienz. Rückfragehinweis: UNIQUE relations Telefon: +43 1 877 55 43 0 E-Mail: info@unique-relations.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1000176/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0054 2024-10-15/10:10