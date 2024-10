IRW-News: Darwin AG: Darwin AG veröffentlicht Emittentenbericht zum Halbjahr 2024

IRW-PRESS: Darwin AG: Darwin AG veröffentlicht Emittentenbericht zum Halbjahr 2024

München, den 15.10.2024 (IRW-Press/15.10.2024) - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den Emittentenbericht zum 30.06.2024 veröffentlicht.

"Im ersten Halbjahr ist es uns gelungen, wesentliche Weichenstellungen für den Ausbau des Vertriebs unserer personalisierten Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika auf den Weg zu bringen." berichtet CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Damit sind wir für das im zweiten Halbjahr geplante Umsatzwachstum sehr gut gerüstet und blicken trotz der aktuell schwierigen konjunkturellen Situation optimistisch in die Zukunft" so der Unternehmensgründer weiter.

Der Bericht steht unter www.darwin-biotech.com/de/finanzberichte zum Download bereit.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

Aussender: Darwin AG

Adresse: Brienner Straße 7, c/o GCI Management Consul, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer

Tel.: +49 89 20 500 450

E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.de

Website: www.darwin-biotech.com

ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München

