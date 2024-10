Finanzsektor mit soliden Zahlen | Intel leidet unter China-Prüfung

Wie bereits am Dienstag fällt die Reaktion auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse gemischt aus. Morgan Stanley, US Bancorp und Synchrony Financial melden solide Quartalszahlen, insbesondere was Morgan Stanley betrifft. Citizens Financial tendiert nach den Zahlen etwas schwächer. Außerhalb des Finanzsektors gehören die Aktien des Transport-Unternehmens JB Hunt zu den Gewinnern, angefacht durch die Ergebnisse. Obwohl United Airlines die Ertragsziele schlägt, und erstmals seit Ende der Pandemie ein Aktienrückkaufprogramm meldet, profitiert der Wert kaum. Anleger sollten nicht vergessen, dass die Aktienrückkäufe fast 7 Prozent des aktuellen Marktwertes betreffen. Der Tech-Sektor wird erneut durch die flaue Buchungslage, und flauen Umsatzaussichten des Chip-Maschinenbauers ASML belastet. Chinas Cybersecurity Verband plant aus Gründen der Nationalen Sicherheit außerdem eine Prüfung von Intel vorzunehmen. Der Wert tendiert schwächer.





00:00 Intro

00:40 Morgan Stanley | US Bancorp

02:15 Finanzsektor (u.a. Synchrony Financial)

03:55 United Air | J. B. Hunt

05:28 LVMH | Ferragamo | Estée Lauder u.a.

06:55 ASML | Nvidia | Taiwan Semi

09:28 Intel

10:38 China-Tech | Apple | Qualcomm

13:00 Cisco | Microsoft | Netflix

14:10 Tesla | Disney

15:55 Heute Abend | Geldpolitik zu restriktiv?





