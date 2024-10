ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 7 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Der europäische Flugmarkt befinde sich in einer ungewohnt guten Verfassung, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage übertreffe erstmals seit vielen Jahren das Angebot. Die großen Airlines wie Lufthansa, Air France-KLM und IAG hätten dennoch mit Problemen zu kämpfen./bek/la

