GNW-Adhoc: Fortrea veröffentlicht ersten Bericht zur sozialen Verantwortung des Unternehmens

Der Bericht steht auf Fortrea.com (https://www.fortrea.com/about-us.html) zum Download zur Verfügung und beschreibt die Aktivitäten von Fortrea in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), die in vier verschiedenen Abschnitten dargestellt werden: * Fortrea for Life: Verantwortungsvolle Umweltpraktiken * Fortrea for All: Verantwortungsvolle Personalführung * Fortrea for Good: Verantwortungsvolle Praktiken für die Gesellschaft * Fortrea for Integrity: Verantwortungsvolle Unternehmensführung ?'Fortrea for Better' spiegelt unser Engagement wider, unsere Umweltauswirkungen zu minimieren, unsere Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir arbeiten, zu unterstützen und bei allem, was wir tun, Praktiken ethischer Unternehmensführung zu befolgen", so Sandy Kennedy, Chief Quality, Regulatory Affairs and Sustainability Officer, die auch den Vorsitz im ESG-Lenkungsausschuss des Unternehmens innehat. Der Bericht beschreibt die Erfolge von Fortrea im ersten Jahr als unabhängiges börsennotiertes Unternehmen. Ein Beispiel: Ein altes Versandhandelslager im Vereinigten Königreich wurde zu einer Klinik mit 100 Betten und Platz für 300 Mitarbeiter umgebaut. Der Standort wurde mit einer Umweltzertifizierung ausgezeichnet, die auf der Leistung in den Bereichen Energieeinsparung, Materialverbrauch, Wasserverbrauch und Abfallentsorgung basiert. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Employee Resource Groups (ERGs) des Unternehmens, bei denen es sich um freiwillige, von Mitarbeitern geleitete Gruppen von Personen handelt, die sich mit historisch marginalisierten Gemeinschaften identifizieren und gemeinsame Interessen oder Erfahrungen teilen. Sie sollen den Mitgliedern das Gefühl geben, willkommen zu sein und sich wohlzufühlen, damit sie offene Diskussionen in einer sicheren Umgebung führen können. Derzeit gibt es in Fortrea acht ERGs mit fast 4.000 aktiven Mitgliedern. Der CSR-Bericht von Fortrea skizziert auch den zukünftigen ESG-Fahrplan des Unternehmens, einen mehrjährigen Prozess, der eine festgelegte Agenda, Aufsicht und Berichterstattung umfasst. Fortrea ist der Global-Compact-Initiative der Vereinten Nationen beigetreten und hat sich der Science Based Targets Initiative verpflichtet. Der Vorstandsvorsitzende und CEO Tom Pike hat sich mehr als 2.500 CEOs angeschlossen, die sich als Unterzeichner der CEO Action for Diversity & Inclusion(TM) zur Unterstützung von DEI verpflichtet haben. Darüber hinaus hat Fortrea kürzlich seine erste Einreichung bei EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, vorgenommen und entwickelt seinen ersten Umweltbericht für CDP, eine gemeinnützige Organisation, die ein Offenlegungssystem für Umweltauswirkungen betreibt. Aufgrund seiner bisherigen Erfolge und Verpflichtungen ist Fortrea gut aufgestellt, um die für 2026 erwarteten Meldepflichten zu erfüllen. „Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir in relativ kurzer Zeit gemacht haben", kommentierte Tom Pike in seiner Einleitung zum Bericht. „Es ist ein Beweis für das Engagement unserer Mitarbeiter, die unsere neue Kultur mit Begeisterung angenommen haben." 