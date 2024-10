Nagel: Nicht zu hastig über weiteren Zins-Verlauf nachdenken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington/Berlin (Reuters) - Bundesbankchef Joachim Nagel hat mit Blick auf die weitere Lockerung der Geldpolitik der EZB zur Vorsicht gemahnt.

Er warne davor, jetzt zu hastig über den weiteren Verlauf der Zinssenkung nachzudenken, sagte er am Freitag in Washington vor Journalisten am Rande der Jahrestagung von IWF und Weltbank. "Wir gehen jetzt sicherlich in ein paar Wochen, die nicht nur durch die US-Wahl geprägt sein werden, wir werden auch weitere Inflationszahlen bekommen." Sogenannte statistische Basiseffekte könnten durchaus auch dazu führen, dass Monate dabei seien, in denen die Inflationsrate wieder nach oben gehe.

Vorige Woche kappte die EZB zum dritten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz wurde um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent nach unten gesetzt, nur fünf Wochen nach der vorherigen Senkung. Anleger rechnen damit, dass das Zinsstakkato weitergeht. Aus dem Kreis der Währungshüter wurde bereits der Ruf laut, die Zinsen perspektivisch auf ein Niveau zu schleusen, das die Wirtschaft anschieben könne. Auch größere Zinsschritte, womöglich schon auf der nächsten Sitzung im Dezember, wurden ins Spiel gebracht.

EZB-Chefin Christine Lagarde dämpfte jedoch jüngst die ins Kraut schießenden Zinsfantasien und mahnte zu einem vorsichtigen Vorgehen, das sich an der Datenlage orientieren müsse. Die Teuerungswelle im Euroraum, die die Lebenshaltungskosten der Bürger nach oben getrieben hat, gilt als weitgehend überstanden. Die Inflationsrate lag im September mit 1,7 Prozent bereits unter dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB. Die Wirtschaft in der Euro-Zone entwickelt sich aus Sicht der EZB jedoch nicht so gut wie erwartet. So hätten die Haushalte weniger konsumiert als angenommen. Zuletzt mehrten sich Signale für einen Abschwung im Euroraum.

