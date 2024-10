Trading-Chance Siemens Energy: Antizyklische Chance für Risikofreudige

Werbung

Siemens Energy ist mit immensem Abstand der in diesem Jahr am stärksten gestiegene Titel im DAX. Aber wenn man sich die letzte Bilanz, die Analysten-Kursziele und die Bewertung ansieht, so scheint nur noch die Hausse selbst die Aktie immer höher zu tragen. Und in solchen Fällen geht es in Sachen einer größeren Korrektur nicht mehr um die Frage, ob sie kommt, sondern wann. Eine Trading-Chance Short.

Wenn der letzte, bärische Trader aus dem Markt geworfen wurde, gehen einer Aktie die Käufer aus, sagt man. Ganz so ist das heute nicht mehr, denn gerade Handelsprogramme kaufen immer weiter zu, solange der Trend aufwärts weist. Und ETFs müssen die Aktie kaufen, wenn sie den DAX abbilden, zumal die Gewichtung von Siemens Energy im DAX durch ihren drastischen Kursanstieg immer weiter steigt und so auch immer mehr von der Aktie gekauft werden muss. Ein scheinbares „Perpetuum Mobile“ für eine ewige Hausse. Aber die Erfahrung lehrt: Keine Aktie ist eine Einbahnstraße, auch, wenn es bisweilen so scheint, und:

Zu hoch bewertet ... und das sehen auch die meisten Experten so

Wenn sich genug Argumente dafür finden, eine derart extrem gestiegene Aktie zu verkaufen bzw. auf die Short-Seite zu wechseln, passiert das auch, ob mit oder ohne einen unmittelbaren Anlass. Und in diesem Fall sind die Argumente zahlreich, nur noch das Momentum der Aufwärtsbewegung selbst wäre ein Hinderungsgrund, hier massiv Kasse zu machen.

So läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis dieses Zulieferers der Energieversorger auf Basis der Schätzungen für das am 30.9. beendete Geschäftsjahr 2023/2024 derzeit um 60. Was absurd wäre, es sei denn, die Unternehmensgewinne würden im jetzt begonnenen Geschäftsjahr förmlich explodieren. Wofür aber die bislang neuesten Zahlen, die Anfang August kamen, keinen Anlass gaben, die lagen schlicht im Rahmen der Erwartungen. Dementsprechend notiert die Aktie bereits über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, das aktuell um 29,50 Euro liegt. Das höchste aller Kursziele seit dieser August-Bilanz vergab vor zwei Wochen Morgan Stanley mit 40,80 Euro ... und selbst von diesem Level ist die Aktie nicht mehr weit entfernt. Und Bernstein versah Siemens Energy gerade erst vor knapp drei Wochen mit einem Kursziel von 15 Euro.

Meilenweit über charttechnischen Unterstützungen

Am 13. November werden die Ergebnisse des vierten Geschäftsjahresquartals 2023/2024 erwartet, da wird man dann auch einen Ausblick auf das am 1.10. begonnene, neue Geschäftsjahr bekommen. Auf diesem Kursniveau müssten Ergebnis und Prognose absolut phantastisch sein, um die Aktie nicht als zu teuer einordnen zu müssen. Und sie könnte allemal jederzeit vorher abdrehen. Wenn wir uns den Chart ansehen, stellen wir fest, dass dieser Run den Kurs im laufenden Jahr, begonnen bei 12 Euro als letztem Kurs des Jahres 2023, weit über jedwede, nennenswerte charttechnische Unterstützung getragen hat, die man als Ziel einer Korrektur sehen könnte:

Quelle: marketmaker pp4

Die obere Begrenzung der Seitwärts-Range, aus der Siemens Energy Mitte September nach oben ausbrach, liegt mit 27,91 Euro weit entfernt, noch weiter weg ist die 200-Tage-Linie bei momentan 22,76 Euro, an die eine Aktie mittelfristig immer mal wieder zurückkehrt. Und wenn man sich erinnert, dass die bislang jüngsten Bilanzdaten, die am 7. August kamen, zum einen keine bullische Reaktion in der Aktie zeitigten und sie zum anderen an diesem Tag bei 24,39 Euro schloss ... sprich ohne neue Fakten seither um 55 Prozent gestiegen ist ... wird klar:

Auch, wenn man nie sicher sein kann, wann eine solche überzogene Hausse plötzlich abreißt: Es geht nicht um das „ob“, es ist nur eine Frage der Zeit. Für risikofreudige Trader eine hoch interessante Trading-Chance, solange man den Hebel des Zertifikats nicht unnötig hoch und den Stop Loss nicht unnötig eng wählt.

Hoch spekulativ, antizyklisch ... und hoch spannend

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Mit einem Basispreis und Knockout-Level von 50,983 Euro kommt das Zertifikat aktuell auf einen Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir bei 42,70 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 8,15 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Siemens Energy lautet PG9DUL.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: keine (auf Allzeithoch)

Unterstützungen: 27,91 Euro, 22,76 Euro, 22,06 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Siemens Energy-Aktie

Basiswert Siemens Energy WKN PG9DUL ISIN DE000PG9DUL4 Basispreis 50,983 Euro K.O.-Schwelle 50,983 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 8,15 Euro

