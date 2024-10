EQS-News: PALFINGER AG: Gutes Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2024

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

PALFINGER AG: Gutes Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2024



28.10.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 28. Oktober 2024

PALFINGER AG: Gutes Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2024

Umsatz: EUR 1.745,0 Mio., EBIT: EUR 158,7 Mio. – EBIT-Marge von 9,1 Prozent

Anhaltend geringer Auftragseingang in den Kernmärkten

Positive Entwicklung in Lateinamerika, Asien und im Bereich Marine

in Mio. EUR Q1-3/2022 Q1-3/2023 Q1-3/2024 % Umsatz 1.580,9 1.798,9 1.745,0 -3,0 % EBITDA 170,6 233,4 225,0 -3,6 % EBIT 112,5 165,0 158,7 -3,8 % EBIT-Marge in % 7,1 9,2 9,1 – Konzernergebnis 53,2 90,9 90,8 -0,1 % Mitarbeiter1) 12.175 12.707 12.541 –

1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.

Die PALFINGER AG verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2024 einen Umsatz von EUR 1.745,0 Mio., ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 158,7 Mio. sowie ein Konzernergebnis von EUR 90,8 Mio. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs erzielte PALFINGER ein gutes Ergebnis.

Kernmärkte schwächer, Wachstum im Bereich Marine, APAC und LATAM

Die europäischen Kernmärkte, vor allem Deutschland, stagnieren, während die bevorstehende US-Wahl die Nachfrage in Nordamerika (NAM) dämpft.

PALFINGER verzeichnete ein starkes Wachstum in der Region Asien-Pazifik (APAC) dank einer hohen Nachfrage speziell in Indien, während sich der Markt in China weiterhin schwach darstellte. In der Region Lateinamerika (LATAM) stehen Brasilien und Argentinien auf Wachstumskurs. Der Marinebereich profitierte von Aufträgen für Offshore Krane sowie vom wachsenden Servicegeschäft, dies führt zu Umsatz- und Profitabilitätssteigerungen.

Sinkenden Fertigwarenbestände im dritten Quartal spiegeln sich im Working Capital wider.

„Unsere geografische und produktseitige Diversifikation hat sich in den ersten drei Quartalen als entscheidender Resilienzfaktor erwiesen. Angesichts des volatilen wirtschaftlichen Umfelds gehen wir die Herausforderungen aktiv an, setzen weitere Maßnahmen zur Kostenreduktion, steigern dennoch die Attraktivität unseres Portfolios und intensivieren die Kundennähe in den Wachstumsmärkten“, betont Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.

Produktpremieren

Auf der europäischen Marine-Leitmesse „SMM“ in Hamburg und der „IAA-Transportation 2024“ in Hannover präsentierte PALFINGER im September aktuelle Produktneuheiten und digitale Innovationen. Die wichtigsten Produkteinführungen umfassten einen Marinekran für Schwerlasten, den neuen Mitnahmestapler (FLS), neue Modellreihen von Ladekranen, Hubarbeitsbühnen und Abrollkippern sowie PALFINGER CONNECTED plus+.

Wirtschaftliches Umfeld erfordert Kapazitätsanpassungen

Aufgrund des anhaltend niedrigen Auftragseingangs der europäischen Kernmärkte wurde die Produktionskapazität in EMEA proaktiv reduziert. Die gestiegene Nachfrage in Brasilien und Argentinien führte hingegen zu einem Kapazitätsaufbau in LATAM. PALFINGER etabliert eine neue Lieferantenstruktur in Mexiko, um Kosten zu optimieren und das weitere Wachstum in NAM vorzubereiten.

Ausblick

In den Regionen APAC, LATAM und im Bereich Marine erwartet PALFINGER eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. In den europäischen Kernmärkten gibt es bis jetzt keine deutliche Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds. Deshalb werden die Produktionskapazitäten in EMEA im vierten Quartal 2024 weiter angepasst.

Aufgrund der US-Präsidentschaftswahl zeichnet sich aktuell eine niedrigere Nachfrage in Nordamerika ab.

Für das Gesamtjahr 2024 rechnen wir trotz des herausfordernden Marktumfelds mit einem guten Ergebnis. Gegenüber 2023 (Umsatz: EUR 2,45 Mrd.) wird ein Umsatzrückgang von circa 5 Prozent erwartet, das EBIT wird mit einem Rückgang von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Wert des Rekordjahres 2023 (EUR 210,2 Mio.) prognostiziert. Durch die signifikante Reduktion des Working Capitals wird ein deutlich positiver Free Cashflow erwartet.

Der Vorstand hält trotz der Herausforderungen an den ambitionierten Finanzzielen für 2027, einer Umsatzmarke von EUR 3,0 Mrd., einer EBIT-Marge von 10 Prozent und einem ROCE von 12 Prozent, fest. Die Erreichung des Umsatzziels ist aber aufgrund des anhaltend schwierigen Umfelds zunehmend angespannt.

Hier finden Sie die Ergebnispräsentation für das Q1-Q3/2024:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/prasentationen

Hier finden Sie die Kennzahlen von Q1-Q3/2024:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/pressemitteilungen

+++

ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 31 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2023 einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd.

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |

h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite

www.palfinger.ag

,

www.palfinger.com

zur Verfügung.

28.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 5020 Salzburg Österreich Telefon: +43 (0)662/2281-81101 Fax: +43 (0)662/2281-81070 E-Mail: ir@palfinger.com Internet: www.palfinger.ag ISIN: AT0000758305 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2016597

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2016597 28.10.2024 CET/CEST